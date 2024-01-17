 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
ABD Özel Savcı, Hunter Biden'ın iddialarına sert yanıt verdi - Son Dakika
Üye Girişi

ABD Özel Savcı, Hunter Biden'ın iddialarına sert yanıt verdi

ABD'de Özel Savcı David Weiss, ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın kendisine karşı açtığı dava iddialarına sert bir şekilde yanıt verdi. Savcı, dava dosyasında iddiaların saçma olduğunu belirtti ve suçlamaların Cumhuriyetçilerin müdahalesinden kaynaklandığını iddia eden Biden'ın avukatını eleştirdi. Ayrıca, Hunter Biden'ın suçlamalarla ilgili savcılarla anlaşma yapmış olsa da yargıç tarafından onaylanmadığı ve soruşturmanın genişletildiği bilgisi paylaşıldı.

ABD Özel Savcı, Hunter Biden\'ın iddialarına sert yanıt verdi
17.01.2024 - 01:45,
Abone Ol

NEW ABD'de Özel Savcı David Weiss, ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın, kendisine karşı "yalnızca ön yargı taşıması nedeniyle" dava açtığı yönündeki iddialarına sert bir dille karşılık verdi.

Weiss, yasa dışı silah satın almak ve bulundurmakla ilgili açtığı davanın, Biden tarafından "sağcı bir ön yargıya" bağlanmasına cevap olarak 52 sayfalık iddianame hazırladı.

İddianame dosyasında, Hunter Biden'ın söz konusu iddiası için, "Bu teori Hollywood senaryosu için tasarlanmış bir kurgudur." denildi.

Dosyada, "sanık" diye hitap edilen Biden'ın, "Adalet Bakanlığı yetkililerinin (kendisine karşı) düşmanlığını kanıtlayamadığı için" iddiasının "başarısız" olduğu vurgulandı.

Özel Savcı Weiss ayrıca, Hunter Biden'ın yasa dışı satın almak ve bulundurmakla suçlandığı "Colt Cobra" marka tabanca ve mermilerinin bir fotoğrafını da ilk kez kamuyla paylaştı.

Weiss, Hunter Biden'a ikisi 2018'de silah satın alırken (uyuşturucu kullanmadığına dair) yanlış beyanda bulunmak, biri de uyuşturucu bağımlısıyken yasa dışı şekilde silaha sahip olmak üzere üç suçlama yöneltilmişti.

Biden'ın avukatı Abbe Lowell, suçlamaların Cumhuriyetçilerin sürece yasa dışı müdahalelerinden kaynaklandığını iddia ederek, savcıyı Trump destekçisi Cumhuriyetçilerin "uygunsuz ve partizan müdahalelerine" boyun eğmekle suçlamıştı.

ABD federal yasalarına göre, silah satın alımı başvuru formunda yalan beyanda bulunmak veya uyuşturucu kullanıcısı olarak ateşli silah bulundurmak suç kabul ediliyor.

Savcılarla hakkındaki suçlamalar üzerine anlaşma yapmıştı

Hunter Biden'ın, 20 Haziran 2023'te ortaya çıkan Delaware Bölge Mahkemesi kayıtlarına göre, kendisine yöneltilen "federal gelir vergisini ödememek ve yasa dışı şekilde silah bulundurmak" suçlamalarıyla ilgili savcılarla anlaşma yaptığı ve suçunu kabul edeceği bildirilmişti.

53 yaşındaki Hunter Biden'a bu anlaşmayla savcıların, hapis cezasından kurtularak denetimli serbestlik önereceği ifade ediliyordu.

Ancak 27 Temmuz 2023'te Delaware'de hakim karşısına çıkan Biden'ın savcılarla yaptığı anlaşmayı yargıç, vergi suçları ve silah ruhsatıyla ilgili suçun bağlantısıyla ilgili endişelerini dile getirerek onaylamamıştı.

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland da 11 Ağustos 2023'te, Hunter Biden hakkındaki soruşturmalar için David Weiss'e daha geniş yetkiler vererek kendisini özel savcı olarak atamıştı.

Eski Başkan Donald Trump'ın atadığı Delaware Başsavcısı David Weiss, bir süredir Hunter Biden'ın vergi kayıtları, ticari faaliyetleri ve yurt dışındaki iş ilişkileri hakkında soruşturma yürütüyordu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Hollywood, Joe Biden, Suç, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD Özel Savcı, Hunter Biden'ın iddialarına sert yanıt verdi - Son Dakika


23:41
Pakistan, İran'dan yapılan füze saldırısına sert tepki gösterdi Pakistan, İran'dan yapılan füze saldırısına sert tepki gösterdi
23:32
İsrail ve Hamas, İsrailli esirlere ilaç ve Gazze'ye ek insani yardım sağlanması konusunda uzlaştı İsrail ve Hamas, İsrailli esirlere ilaç ve Gazze'ye ek insani yardım sağlanması konusunda uzlaştı
23:04
Çaycı Hüseyin imaj değiştirdi, yeni halini kimse tanıyamadı Çaycı Hüseyin imaj değiştirdi, yeni halini kimse tanıyamadı
22:48
Kara Kartal'dan gol şov! Beşiktaş, Eyüpspor'u kupadan eledi Kara Kartal'dan gol şov! Beşiktaş, Eyüpspor'u kupadan eledi
22:32
THY'nin Frankfurt ve Münih seferleri iptal edildi THY'nin Frankfurt ve Münih seferleri iptal edildi
21:58
Emeklilere ek zammın açıklanmasının ardından e-devlet çöktü Emeklilere ek zammın açıklanmasının ardından e-devlet çöktü
21:12
İran, Pakistan'daki militan grubunu füzelerle vurdu İran, Pakistan'daki militan grubunu füzelerle vurdu
20:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'na ara verip ilk Türk uzay yolcusuyla görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'na ara verip ilk Türk uzay yolcusuyla görüştü

Son Dakika
23:41 Pakistan, İran'dan yapılan füze saldırısına sert tepki gösterdi
23:32 İsrail ve Hamas, İsrailli esirlere ilaç ve Gazze'ye ek insani yardım sağlanması konusunda uzlaştı
23:04 Çaycı Hüseyin imaj değiştirdi, yeni halini kimse tanıyamadı
22:48 Kara Kartal'dan gol şov! Beşiktaş, Eyüpspor'u kupadan eledi
22:32 THY'nin Frankfurt ve Münih seferleri iptal edildi
21:58 Emeklilere ek zammın açıklanmasının ardından e-devlet çöktü
21:12 İran, Pakistan'daki militan grubunu füzelerle vurdu
20:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'na ara verip ilk Türk uzay yolcusuyla görüştü
20:44 CHP lideri Özgür Özel'den emekliye yüzde 5 ek zam gelmesine ilişkin ilk sözler
20:41 Shell, Kızıldeniz üzerinden yapılan sevkiyatları askıya aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2024 02:43:18. #1.12#
SON DAKİKA: ABD Özel Savcı, Hunter Biden'ın iddialarına sert yanıt verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement