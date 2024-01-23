ABD, PKK/YPG\'nin işgalindeki Haseke\'deki üssüne takviye yolladı

TEL ABD ordusu, Suriye'de terör örgütü PKK/ YPG'nin işgalindeki Haseke'de bulunan üssüne takviye yolladı.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, ABD güçlerine ait konvoy, dün, Irak ile Suriye arasındaki El-Velid Sınır Kapısı'ndan Haseke'ye giriş yaptı.

Yaklaşık 40 araçtan oluşan tank ile yakıt tankerleri taşıyan konvoy, ilin kuzeybatı kırsalında ABD güçlerine ait Kasrek üssüne ulaştı.

ABD ordusu 5-6 Ocak'ta Haseke'de Harab Cir ve Deyrizor'da Ömer petrol sahasındaki üslerine askeri sevkiyat yapmıştı.

ABD'nin Suriye'deki varlığı

ABD, Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla harekat bölgesindeki üslerini boşaltırken, petrol sahaları civarında yerleşmeye öncelik vermişti.

Terör örgütü PKK/YPG'ye desteğini sürdüren ABD güçleri, halihazırda Suriye'de Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde örgüt işgalindeki bölgelerde çok sayıda üs ve askeri noktada varlık gösteriyor.

Washington, PKK/YPG'li teröristlerin işgalindeki petrol sahalarında bulunan askeri üs ve noktalarına da sürekli takviye gönderiyor.