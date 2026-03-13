ABD, Rus Petrolü İçin Geçici İzin Verdi

(ANKARA) - ABD yönetimi, Hürmüz boğazından geçişlerin durma noktasına gelmesinin ardından, enerji piyasalarını istikrara kavuşturmak amacıyla denizde bekleyen Rus petrolünün satın alınmasına geçici olarak izin verdiğini açıkladı.

ABD Hazine Bakanlığı'nın denizdeki Rus petrolünün satın alınmasına izin veren muafiyetinin 11 Nisan'da sona ereceği bildirildi. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, satın alınmasına izin verilen petrolün zaten sevkiyat halinde olduğunu ve İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması nedeniyle tankerlerlerde kaldığını söyledi. Bessent, bu uygulamanın yalnızca halihazırda taşınmakta olan petrol için geçerli olan sınırlı ve kısa süreli bir önlem olduğunu vurguladı.

Petrol fiyatlarındaki artışın uzun vadede ABD ekonomisine önemli fayda sağlayacağını kaydeden Bessent, söz konusu uygulamanın Rusya'ya önemli bir mali kazanç sağlamayacağını ileri sürdüi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının başlamasından bu yana petrol fiyatları keskin biçimde yükseldi. Çatışma öncesinde varil başına 60-70 dolar seviyesinde olan petrol fiyatı, hafta başı itibarıyla 100-120 dolar aralığına kadar çıktı.