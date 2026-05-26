ABD, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı'na Vize Vermedi - Son Dakika
26.05.2026 20:18
BM toplantısına katılmak isteyen Rus yetkiliye vize verilmemesi, uluslararası sistemde ciddi bir sorun yaratıyor.

BİRLEŞMİŞ Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, BM Güvenlik Konseyine (BMGK) katılmak üzere New York'a gelmek isteyen Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexander Alimov'a, ABD'nin vize vermediğini belirtti.

Nebenzia, "BM Şartı'nın amaç ve ilkelerini savunmak ve BM merkezli uluslararası sistemi güçlendirmek" başlığı altında toplanan BMGK'de konuştu.

Bu ay BMGK dönem başkanlığını yürüten Çin Dışişleri Bakanlığınca BMGK toplantısına katılmak üzere davet edilen Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Alimov'un vize talebinin ABD tarafından reddedildiğini aktaran Nebenzia, "Rusya'nın bakan düzeyinde bugünkü toplantıda temsil edilmesi gerekiyordu." dedi.

Nebenzia, ABD'nin vize reddini eleştirerek, "Bunu, sadece Washington'ın BM Antlaşması uyarınca tüm üye devlet yetkililerine istisnasız erişim sağlanması yükümlülüğünün ihlali olarak değil, Çin'in BMGK başkanlığına ve bugün görüşülen konuya karşı gösterilen vahim bir saygısızlık olarak da görüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Ev sahibi ülkenin, BM'deki faaliyetlere katılmak isteyen herkese vize vermesini bekliyoruz"

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq da basın toplantısında, bu konuda gelen bir soru üzerine, "Elbette, BM ile ev sahibi ülke arasındaki anlaşmasının bir parçası olarak ev sahibi ülkenin, BM'deki faaliyetlere katılmak isteyen herkese vize vermesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Haq, vize alamayanlarla ilgili endişelerin, üye devletlerden oluşan ev sahibi ülke komitesince ele alınacağını aktararak, bu sorunun onlar tarafından çözülmesini beklediklerini söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin, BM Genel Sekreteri ile görüşmesinin iptal edilmesinin vize sorunuyla ilgisi olup olmadığı sorusuna Sözcü Yardımcısı, "İran Dışişleri Bakanı'nın burada olmamasının kesin nedenini bilmiyorum. Ancak New York'a gelmediğini ve bu nedenle bu öğleden sonra Genel Sekreter ile görüşmeyeceğini biliyorum." yanıtını verdi.

BM tarafından dün akşam yayımlanan programda, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Erakçi'nin bugün bir araya geleceği belirtilmiş ancak gün içinde söz konusu görüşme iptal edilmişti.

Kaynak: AA

