ABD-Rusya Görüşmeleri İstanbul'da Başladı - Son Dakika
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ABD-Rusya Görüşmeleri İstanbul'da Başladı

İstanbul'da basına kapalı gerçekleşen ABD-Rusya görüşmeleri saat 10:00'da başladı.

27.02.2025 12:48
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(ANKARA) - İstanbul'da ABD ve Rusya Heyetleri arasında bugün için planlanan görüşme saat 10: 00'da başladı. ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu Rezidansı'nda yapılan görüşmeler basına kapalı şekilde gerçekleşiyor.

Rusya merkezli RIA, ABD ve Rusya heyetleri arasında İstanbul'da yapılan görüşmenin ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu Rezidansı'nda saat 10: 00'da başladığını belirtti. Taraflar heyetlerinde yer alacak üyelerin isimlerini açıklamazken, Rus heyetinin Arnavutköy'deki Başkonsolosluk Rezidansı'na ulaştığını gösteren görüntülerde de heyetlerde kimlerin yer aldığı görünmüyor.

Basına kapalı yapılan görüşmelere ilişkin Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, daha önce "Diplomatlar ve üst düzey uzmanların, sistemik sorunları görüşecek" demişti. Moskova tarafından yapılan açıklamalarda, toplantının, ABD ve Rusya'nın karşılıklı olarak büyükelçiliklerinin operasyonlarını normale döndürmesinden belirleyici olacağının beklendiği belirtiliyor. RIA, toplantı öncesinde, Moskova ve Washington arasında iki tur ön teknik görüşme gerçekleştirildiğini bildirdi.

ANKA Haber Ajansı'nın ABD'li yetkililerden edindiği bilgilere göre, Ukrayna konusu görüşmelerin gündeminde olmayacak.

18 Şubat'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Rusya-ABD'den üst düzey yetkililer dört buçuk saat süren bir görüşme gerçekleştirmişti. Rusya tarafından görüşmelere Dışişleri Bakanı Lavrov, Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Uşakov ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kiril Dmitriyev, Washington tarafından ise Dışişleri Bakanı Marko Rubio, Ulusal Güvenlik Yardımcısı Michael Waltz ve ABD Başkanı'nın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steven Witkoff katılmıştı.

Toplantı sonucunda taraflar, dört nokta üzerine mutabık kalmıştı. Her iki taraf, Moskova ve Washington'daki büyükelçiliklerinde personel takviyesi yapmayı ve ikili ilişkileri iyileştirmeyi kabul etti. Heyetler, ABD ve Rusya arasında ekonomik işbirliği için olası fırsatları görüştü. Taraflar, Ukrayna'daki çatışmayı çözmek ve ekonomik fırsatları keşfetmek için özel ekipler oluşturmayı kabul etti. Görüşmelerde, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin arasında yapılacak olası bir toplantıya hazırlık yapıldı, ancak herhangi bir tarih belirlenmedi.

Kaynak: ANKA

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