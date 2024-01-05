ABD Sahil Güvenlik Ekipleri Tarafından Kurtarılan Köpek

ABD'nin Oregon eyaletinde uçurumda mahsur kalan köpek, ABD Sahil Güvenlik (USCG) ekiplerince helikopterle düzenlenen operasyonla kurtarıldı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.
Olay, Oregon eyaletindeki Ecola Eyalet Parkı'nda dün meydana geldi. Leo adındaki köpek, parkta bulunan uçurumdan düşerek mahsur kaldı. USCG ekipleri, hlikopterle bölgeye intikal etti. Halatla helikopterden iniş yapan sahil güvenlik personeli, köpeği bulunduğu noktadan kurtardı. USCG'den paylaşılan görüntüde, sahil güvenlik personelinin köpeğin bulunduğu noktaya inerek helikoptere taşıdığı anlar yer aldı. Akciğerleri sönen ve çenesi kırılan köpek, sahiplerine teslim edildi.
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