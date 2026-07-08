ABD'nin İran'ın güneyindeki bölgelere saldırısında Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri mensubu bir askerin hayatını kaybettiği bildirildi.
Devrim Muhafızları Ordusu Donanması 3. Bölge Komutanlığının açıklamasına göre, ABD saldırısında 1 asker yaşamını yitirdi.
Açıklamada, "Devrim Muhafızı Muhammed Rıza Hazini, ABD'nin Mahşehr Üçüncü Deniz Bölgesi'ne saldırısı sırasında düşman insansız hava araçlarına karşı mücadele ederken, mermi şarapnelinin isabet etmesi sonucu şehit düştü." ifadelerine yer verildi.
Son Dakika › Güncel › ABD'nin İran saldırısında 1 Devrim Muhafızı öldü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?