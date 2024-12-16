ABD Savaş Gemisi Kamboçya Limanında - Son Dakika
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ABD Savaş Gemisi Kamboçya Limanında

ABD Donanması, 8 yıl aradan sonra Kamboçya'ya demir atarak gücünü yeniden sergiledi.

16.12.2024 12:46
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ABD Donanmasına ait savaş gemisi, 8 yıl aradan sonra ilk kez Kamboçya'daki limana demir attı.

ABD Donanmasına ait USS Savannah Gemisi, Kamboçya'nın güneybatısındaki liman kenti Sihanoukville'ye 5 günlüğüne uğradı.

103 kişilik mürettebatı bulunan geminin kaptanı Daniel A. Sledz, "8 yıl aradan sonra ABD'nin gücünü buraya geri getirmek harika bir duygu." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, ABD gemisinin, Çin'in mali desteği ve işbirliğiyle inşa edilen Ream Deniz Üssü'nün yakınlarına demir atması dikkati çekti.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, haziranda Kamboçya'ya resmi ziyaret düzenlemişti. Ziyaret kapsamında Başbakan Hun Manet ile görüşen Austin, savunma ilişkilerini güçlendirmenin yollarını ele almıştı.

Çin'in denizaşırı ülkelerde askeri ağ kurduğu iddiası

Çin'in mali desteği ve işbirliğiyle inşa edilen Ream Deniz Üssü'nün temel atma töreni, 8 Haziran 2022'de dönemin Kamboçya Savunma Bakanı Tea Banh, Çin'in Punom Pen Büyükelçisi Vang Vıntien ve ABD askeri ataşesinin katılımıyla gerçekleştirilmişti.

O dönem ABD, tersane, rıhtım, hastane, atölye ve resepsiyon binasından müteşekkil üssün projesinin şeffaf yürütülmediğini öne sürmüş ve Pekin'e bölgede kritik askeri üs sağlayacağı gerekçesiyle projeye karşı çıkmıştı.

Çin'e ait gemilerin demirlediği Tayland Körfezi'nin kıyısındaki Ream, Çin'in bölge ülkeleri Filipinler, Malezya, Vietnam ve Brunei Sultanlığı ile egemenlik ihtilafları yaşadığı Güney Çin Denizi'ne yakın stratejik konumuyla dikkati çekmişti.

Çin'in kendi kıyıları ve kara suları dışında yalnızca Doğu Afrika ülkesi Cibuti'de askeri üssünün bulunduğu biliniyor. Pekin yönetiminin, Çin devlet şirketlerinin inşa ettiği liman ve tersaneler aracılığıyla denizaşırı askeri ağ kurmaya çalıştığı öne sürülmüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD Savaş Gemisi Kamboçya Limanında - Son Dakika

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