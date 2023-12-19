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ABD Savunma Bakanı Austin, Batı Şeria'daki saldırıların durması gerektiğini söyledi - Son Dakika
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ABD Savunma Bakanı Austin, Batı Şeria'daki saldırıların durması gerektiğini söyledi

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail'deki fanatik Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik saldırılarının durması gerektiğini ve bu saldırılara ortak olanların da sorumlu tutulması gerektiğini belirtti. Austin ayrıca Gazze'deki sivillerin korunması ve insani yardım akışının artırılması gerektiğini vurguladı.

ABD Savunma Bakanı Austin, Batı Şeria\'daki saldırıların durması gerektiğini söyledi
19.12.2023 - 10:17,
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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, işgal altındaki Batı Şeria'da fanatik Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırılarının durması gerektiğini söyledi.

Austin, ziyaretti kapsamında Tel Aviv'de İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile ortak basın toplantısında konuştu.

Fanatik Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'daki Filistinlilere karşı saldırılarının durması gerektiğine dikkati çeken Austin, bu saldırılara ortak olanların da bundan sorumlu tutulması gerektiğini vurguladı.

Austin, Gallant ile Batı Şeria'daki durumun istikrara kavuşturulması için neler yapılabileceği konusunu da ele aldıklarını kaydetti.

İsrail'in saldırı düzenlediği Gazze'deki Filistinli sivilleri korumanın "hem ahlaki görev hem de stratejik zorunluluk" olduğunu belirten Austin, sivillerin korunması ve Gazze'ye insani yardım akşını artırmaya devam etme sözü verdi.

Austin ayrıca İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile de bir araya geldi. Austin, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada İsrail'e desteklerini yineleyerek "Gazze'de yerinden edilmiş yaklaşık 2 milyon kişiye daha fazla insani yardım ulaştırmalı ve bu yardımı daha iyi dağıtmalıyız." dedi.

Kaynak: AA
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