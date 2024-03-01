ABD Savunma Bakanı Austin, hastaneye kaldırılmasının sorumluluğunu üstlendi

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ocak ayında hastaneye kaldırılmasının ABD Başkanı Joe Biden ve diğer yetkililere bildirilmemesinde, bütün sorumluluğun kendisine ait olduğunu söyledi.
Austin, ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komisyonunda, kamuoyunda tartışmalara neden olan hastaneye kaldırılma sürecine ilişkin ifade verdi.
Hastanede kaldığı süre boyunca Savunma Bakanlığının işleyişinde bir aksama olmadığını savunan Austin, bu konunun yetkililere bildirilmemesindeki "tüm sorumluluğu" üstlendiğini belirtti.
Austin, Bakanlığın komuta ve kontrolünde hiçbir zaman aksama olmadığını vurgulayarak kendisinin müsait olmadığı anlarda Bakan Yardımcısı'nın görev başında olduğunu kaydetti.
Konuyla ilgili Biden'a özürlerini sunduğunu aktaran Austin, benzer durumun bir daha yaşanmaması için kurumsal düzenlemeler yapılacağına ve bu konuda sorumluluk üstleneceğine işaret etti.
Austin, Temsilciler Meclisi Üyesi Jim Banks'in, "Biden'ın Austin'den istifasını istememesine şaşırdığı" yönündeki ifadelerine dair Başkan'ın kendisine güvendiğini kaydetti.
"Biden'ı bilgilendirmenin 3 gün sürmesi kabul edilemez"
Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Komisyon Başkanı Mike Rogers ise "ABD Savunma Bakanı'nın, hastanede olduğu sürede Pentagon'un komutasının elinde olmadığını ABD Başkanı'na bildirmesinin 3 gün sürmesi kabul edilemez bir durum." dedi.
Demokratik bir ülkede çalışanların yaptıkları hatalardan sorumlu tutulmasının önemini vurgulayan Rogers, "Emir komuta zinciri, komutan kimi arayacağını bilmezse düzgün işleyemez." ifadesini kullandı.
Hastalığı tartışmalara yol açmıştı
ABD Savunma Bakanı Austin, 11 Şubat'ta acil mesane sorunu nedeniyle hastaneye kaldırılmış, yapılan testler ve değerlendirmeler sonrası yakın izleme amacıyla yoğun bakım ünitesine nakledildiği belirtilmişti.
Daha sonra yapılan açıklamada, Austin'in teşhis edilen mesane problemine genel anestezi altında cerrahi olmayan bir işlemle müdahale edildiği bildirilmişti.
Geçen yıl aralık ayında prostat kanseri teşhisi konulan Bakan Austin, 22 Aralık 2023'te operasyon geçirmiş, taburcu edildikten sonra gelişen komplikasyonlar nedeniyle 1 Ocak'ta aşırı sancıyla tekrar hastaneye kaldırılmıştı.
Austin, burada yoğun bakıma alınarak 15 Ocak'a kadar hastanede kalmış, taburcu edildikten sonra 29 Ocak'a kadar evinden çalışmaya devam etmişti.
Austin'in sağlık durumu ve hastaneye kaldırılışı 5 Ocak'ta ABD Savunma Bakanlığınca yapılan açıklamayla ilk kez gündeme gelmiş, daha sonra Başkan Joe Biden dahil üst düzey yöneticilerin yanı sıra Pentagon yetkilileri ve Kongre üyelerinin, Austin'in hastaneye kaldırıldığını günler sonra öğrendikleri ortaya çıkmıştı.
Son Dakika › Güncel › ABD Savunma Bakanı Austin, hastaneye kaldırılmasının sorumluluğunu üstlendi - Son Dakika
İstanbul'un sabah trafiğinden kaçmak isteyen sürücüler, kaldırımlarda seyretmeye başladı. Sancaktepe'den gelen bir görüntüde sürücü kaldırımda yürüyen öğrencilerden korna çalarak yol istedi. Otomobil sürücüsü ve bir motosikletli, yayaların şaşkın bakışları arasında kaldırımda ilerleyerek gözden kayboldu.
1930'lu yılların Türkiye'sine ışık tutmayı hedefleyen ve Cumhuriyetimizin 100. Yılına özel olarak çekilecek Bir Cumhuriyet Şarkısı filminin kadrosu netleşmeye başladı. Ertan Saban, Birce Akalay ve Salih Bademci'nin yer alacağı filme son olarak Melis Sezen dahil oldu.
Vatandaşlar küresel kriz nedeniyle her gün artmaya devam eden kırmızı et fiyatlarından dert yanarken, bazı satıcıların kırmızı ete marinasyon makinesiyle su enjekte ederek 1 kilo olan eti 2 kiloya kadar çıkarttıkları tespit edildi. İstanbul'un yüzde 70'inin bunu yaptığını iddia eden bir kasap, "Milletin doğmamış çocuğunun hakkını yiyorlar. Ben kimseyi karalamak istemiyorum ama gerçekten yapıyorlar" dedi.
Kahramanmaraş'ta 35 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı'na ilişkin davanın ilk duruşması dün Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Duruşmada müşteki avukatları, kolonları kestikleri öne sürülen sanıkların avukatlığını yapan Ersan Şen'e "Bunlar soru değil yorum. Burası televizyon programı değil Ersan Şen. Duruşma salonundasınız, moderatör eşliğinde yapılan bir tartışma programında değilsiniz" diyerek tepki gösterdi.
2024 yılında asgari ücretin 17 bin 2 TL olarak belirlenmesinin ardından, çalışanlar zamlı maaşlarını almadan pek çok üründe fiyat artışı yaşandı. Yıl içinde ek zam yapılmayacağı kararlaştırılırken, yerel seçim sürecinde asgari ücretlilere yeni bir zam yapılması ihtimali kulis bilgisi olarak dolaşıyor. Ayrıntılar geliyor...
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir düğün salonunda karşılaşan akraba iki muhtar adayı arasında yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Adaylık nedeniyle aralarında husumet oluşan aile bireylerinin takı töreni sırasında yaşadıkları yumruklu kavgada bazı davetliler baygınlık geçirirken, arbede polisin müdahalesiyle sonlandırıldı.
İnegöl Nüfus Müdürlüğü'nün iki gişesinde, memurlar ile vatandaşlar arasındaki cama boş kağıtların yapıştırıldığı ortaya çıktı. Memurların vatandaşların "yüzünü görmemek" için böyle bir uygulama yaptığı iddia edildi.
Sağlık sorunları nedeniyle Survivor All Star'a veda eden ve yarışmadan sonra yoğun bakımda tedavi görmeye başlayan Turabi Çamkıran, Dominik'te olduğu yönündeki söylentilere isyan etti. Bir Latin ülkesinde tedavi gördüğünü söyleyen Turabi, "Sağlığımla savaşıyorum. Aynı zamanda müzik sektörüne girdim şarkım geliyor" dedi.
Galatasaray'ın Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilip Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenmesinin ardından dikkat çeken bir olay yaşandı. Sarı-kırmızılı ekibin milli oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nun evine doğru giderken trafikte bir tartışma yaşadığı ve tartıştığı kişinin "Sen Milli Takım oyuncususun" diye bağırdığı görüntüler internete düştü. Sarı-kırmızılı ekipten alınan bilgiye göre tartışmanın maçla bir ilgisinin bulunmadığı öğrenildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?