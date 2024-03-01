ABD Savunma Bakanı Austin, hastaneye kaldırılmasının sorumluluğunu üstlendi

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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ocak ayında hastaneye kaldırılmasının ABD Başkanı Joe Biden ve diğer yetkililere bildirilmemesinde, bütün sorumluluğun kendisine ait olduğunu söyledi.

Austin, ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komisyonunda, kamuoyunda tartışmalara neden olan hastaneye kaldırılma sürecine ilişkin ifade verdi.

Hastanede kaldığı süre boyunca Savunma Bakanlığının işleyişinde bir aksama olmadığını savunan Austin, bu konunun yetkililere bildirilmemesindeki "tüm sorumluluğu" üstlendiğini belirtti.

Austin, Bakanlığın komuta ve kontrolünde hiçbir zaman aksama olmadığını vurgulayarak kendisinin müsait olmadığı anlarda Bakan Yardımcısı'nın görev başında olduğunu kaydetti.

Konuyla ilgili Biden'a özürlerini sunduğunu aktaran Austin, benzer durumun bir daha yaşanmaması için kurumsal düzenlemeler yapılacağına ve bu konuda sorumluluk üstleneceğine işaret etti.

Austin, Temsilciler Meclisi Üyesi Jim Banks'in, "Biden'ın Austin'den istifasını istememesine şaşırdığı" yönündeki ifadelerine dair Başkan'ın kendisine güvendiğini kaydetti.

"Biden'ı bilgilendirmenin 3 gün sürmesi kabul edilemez"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Komisyon Başkanı Mike Rogers ise "ABD Savunma Bakanı'nın, hastanede olduğu sürede Pentagon'un komutasının elinde olmadığını ABD Başkanı'na bildirmesinin 3 gün sürmesi kabul edilemez bir durum." dedi.

Demokratik bir ülkede çalışanların yaptıkları hatalardan sorumlu tutulmasının önemini vurgulayan Rogers, "Emir komuta zinciri, komutan kimi arayacağını bilmezse düzgün işleyemez." ifadesini kullandı.

Hastalığı tartışmalara yol açmıştı

ABD Savunma Bakanı Austin, 11 Şubat'ta acil mesane sorunu nedeniyle hastaneye kaldırılmış, yapılan testler ve değerlendirmeler sonrası yakın izleme amacıyla yoğun bakım ünitesine nakledildiği belirtilmişti.

Daha sonra yapılan açıklamada, Austin'in teşhis edilen mesane problemine genel anestezi altında cerrahi olmayan bir işlemle müdahale edildiği bildirilmişti.

Geçen yıl aralık ayında prostat kanseri teşhisi konulan Bakan Austin, 22 Aralık 2023'te operasyon geçirmiş, taburcu edildikten sonra gelişen komplikasyonlar nedeniyle 1 Ocak'ta aşırı sancıyla tekrar hastaneye kaldırılmıştı.

Austin, burada yoğun bakıma alınarak 15 Ocak'a kadar hastanede kalmış, taburcu edildikten sonra 29 Ocak'a kadar evinden çalışmaya devam etmişti.

Austin'in sağlık durumu ve hastaneye kaldırılışı 5 Ocak'ta ABD Savunma Bakanlığınca yapılan açıklamayla ilk kez gündeme gelmiş, daha sonra Başkan Joe Biden dahil üst düzey yöneticilerin yanı sıra Pentagon yetkilileri ve Kongre üyelerinin, Austin'in hastaneye kaldırıldığını günler sonra öğrendikleri ortaya çıkmıştı.