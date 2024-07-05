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NEW ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, ikilinin bölgesel güvenlik sınamaları ve İran destekli grupların bölgeye yönelik tehditlerini ele aldığı belirtildi.

Austin'in ABD'nin İsrail'in güvenliği ve meşru müdafaa hakkına olan bağlılığının sarsılmaz olduğunu yinelediği aktarılan açıklamada, ABD Savunma Bakanının itidal ve Gazze için diplomatik çabaların desteklenmesi çağrısında bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, Austin'in aynı zamanda ateşkes ve esir anlaşmasına ilişkin çabalara güçlü destek verdiği, son anlaşmanın esirleri "güvenli bir şekilde eve getirmek" için tek seçenek olduğunu söylediği aktarıldı.