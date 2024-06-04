ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Kamboçya Başbakanı Hun Manet ile Savunma İlişkilerini Güçlendirmek İçin Buluştu

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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Kamboçya'ya düzenlediği resmi ziyaret kapsamında Başbakan Hun Manet ile bir araya geldi.

X sosyal medya platformundan açıklama yapan Austin, kendisi gibi ABD Kara Harp Akademisi West Point mezunu Manet ile buluştuğunu belirtti.

Austin, Manet ile ABD ve Kamboçya'nın savunma ilişkilerini güçlendirmenin yollarını ele aldıklarını aktardı.