ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Ürdün Kralı 2. Abdullah Orta Doğu Durumunu Ele Aldı - Son Dakika
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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Ürdün Kralı 2. Abdullah Orta Doğu Durumunu Ele Aldı

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Ürdün Kralı 2. Abdullah Orta Doğu Durumunu Ele Aldı

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Ürdün Kralı 2. Abdullah, Orta Doğu'daki durumu ele aldı. Pentagon Sözcüsü General Pat Ryder tarafından yapılan açıklamada, tarafların bölgesel sorunları ele aldığı belirtildi. ABD'nin, Orta Doğu ve Ürdün'ün güvenliğine olan taahhüdünü yinelediği ifade edilen açıklamada, Austin'in, Kral 2. Abdullah ile iki ülkenin güvenlik alanındaki işbirliğini de görüştüğü kaydedildi. Açıklamada ayrıca, Austin'in Ürdün'ün Gazze halkına insani yardım sağlamadaki liderliğini takdir ettiği vurgulandı.

08.05.2024 16:17  Güncelleme: 16:19
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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Ürdün Kralı 2. Abdullah, Orta Doğu'daki durumu ele aldı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü General Pat Ryder tarafından görüşmeye dair yapılan yazılı açıklamada, tarafların, bölgesel sorunları ele aldığı kaydedildi.

ABD'nin, Orta Doğu ve Ürdün'ün güvenliğine taahhüdünü yinelediği aktarılan açıklamada, Austin'in, Kral 2. Abdullah ile iki ülkenin güvenlik alanındaki işbirliğini de görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, Austin'in, Ürdün'ün Gazze halkına insani yardım sağlamadaki liderliğini takdir ettiği vurgulandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Ürdün Kralı 2. Abdullah Orta Doğu Durumunu Ele Aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Ürdün Kralı 2. Abdullah Orta Doğu Durumunu Ele Aldı - Son Dakika
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