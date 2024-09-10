ABD ve Vietnam Savunma İşbirliğini Güçlendiriyor

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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ülkesinin Vietnam ile savunma işbirliğini güçlendirme konusundaki kararlılığını teyit etti.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan açıklamaya göre Austin, Vietnam Savunma Bakanı Phan Van Giang ile Pentagon'da bir araya geldi.

Görüşmede ikili, savunma sanayi ticareti ve bilgi paylaşımı da dahil olmak üzere savunma işbirliğini derinleştirecek fırsatları ele aldı.

ABD-Vietnam işbirliğinin önemine vurgu yapan Austin ve Phan, iki ülke arasındaki ilişkilerin "kapsamlı stratejik ortaklık" düzeyine yükseltilmesinin birinci yıl dönümüne dikkati çekti.

Taraflar, iki ülke arasındaki savunma ortaklığını geliştirecek "güncellenmiş ortak vizyon bildirisini" imzaladı.