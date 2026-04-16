ABD Savunma Bakanı'ndan İran'a Uyarı
ABD Savunma Bakanı'ndan İran'a Uyarı

16.04.2026 17:18
Hegseth, İran'a akıllıca seçim yapma çağrısı yaparak, ABD ordusunun harekete hazır olduğunu belirtti.

(ANKARA) - ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran ile devam eden savaş ve ateşkes sürecine ilişkin Pentagon'da düzenlediği basın toplantısında, Tahran yönetimine "akıllıca seçim yapma" çağrısında bulundu ve ABD ordusunun "her an harekete geçmeye hazır" olduğunu söyledi.

Savunma Bakanı Hegseth, ABD'nin, İran'ın nükleer silah elde etmesine "asla izin vermeyeceğini" söyledi. ABD ordusunun askeri kapasitesinin yenilediğini belirten Hegseth, "Askerimiz düğmeye basıldığı anda harekete geçmeye hazır " dedi.

İran yönetimine seslenen Hegseth, "akıllıca seçim yapmaları" gerektiğini ifade ederek, aksi halde sonuçların ağır olacağı tehdidinde bulundu. ABD'nin tercihinin diplomasi olduğunu, İran limanlarına yönelik deniz ablukasının ise süreceğini bildiren Hegseth, ablukanın ABD donanmasın kapasitesinin yüzde 10'undan azıyla yürütüldüğünü ileri sürdü.

Hegseth ayrıca İran'ın askeri kapasitesinin zayıfladığını ancak ateşkese bağlı kalma motivasyonunun "çok yüksek" olduğunu savundu.

Cain:  ABD güçleri anlık bir bildirimle savaşa geri dönmeye hazır

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine de ABD güçlerinin "anlık bir bildirimle savaşa geri dönmeye hazır" olduğunu dile getirdi.

Caine, ablukanın başlamasından bu yana 13 geminin abluka nedeniyle "geri dönmeyi tercih ettiğini" aktararak, "Ablukayı ihlal etmeye çalışanlar buna uygun şekilde karşılık görecek" ifadelerini kullandı.

Öte yandan ABD donanmasının gemilere gönderdiği uyarı mesajının "Geri dönün ya da geminize çıkılmasına hazırlanın. Bu ablukaya uymazsanız güç kullanacağız" olduğu belirtildi.

Kaynak: ANKA

