ABD Savunma Bakanı Ukrayna'ya F-16 Teslimatı Konusunda İyimser - Son Dakika
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ABD Savunma Bakanı Ukrayna'ya F-16 Teslimatı Konusunda İyimser

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, NATO Savunma Bakanları Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya F-16 teslimatının bu yaz yapılabilmesi konusunda iyimser olduğunu belirtti. Austin ayrıca, NATO'nun lider rol üstlenmesine dair planın kabul edilmesinden memnuniyet duyduğunu ve Ukrayna'ya Fransız yapımı Mirage 2000 tipi savaş uçaklarının sağlanmasının faydalı olacağını ifade etti. NATO genişlemesi konusunda ise Austin, yakın gelecekte bir gündem olmadığını ancak ittifakın yeni üyeleri aramıza alırken istikrarın sağlandığını görmek isteyeceğini söyledi.

14.06.2024 17:49
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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna'ya F-16 teslimatının bu yaz yapılabilmesi konusunda "iyimser" olduğunu söyledi.

Austin, Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Müttefiklerin Ukrayna'ya güvenlik yardımı ve eğitimi koordinasyonu konusunda NATO'nun lider rol üstlenmesine dair planı kabul etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Austin, bu ülkeye F16 sevkiyatıyla ilgili bir soru üzerine, "Ukrayna'ya bu yaz F-16 yeteneği kazandırmak için çok çalışıyoruz ve bunun gerçekleşeceği konusunda iyimser olduğumu düşünüyorum." dedi.

Austin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un geçen hafta Ukrayna'ya Fransız yapımı Mirage 2000 tipi savaş uçakları sağlanacağı yönündeki açıklamasıyla ilgili, bunun faydalı olacağını belirterek, "İki karmaşık sistemi yönetmek ve bu sistemleri aynı anda korumak için her şeyin mevcut olduğundan emin olmalıyız." değerlendirmesini yaptı.

NATO genişlemesi

Austin, ayrıca bir soru üzerine, NATO'nun yakın gelecekte genişlemesiyle ilgili bir gündemin olmadığını dile getirdi.

ABD'li Bakan, şunları kaydetti:

"Fakat yine de bu bir savunma ittifakı ve bence bu noktada, ittifakın üyeleri muhtemelen biz yeni üyeleri aramıza alırken, işlerin istikrara kavuştuğunu ve sakinleştiğini görmek isteyeceklerdir. Bu toplantıda yaptığımız gibi planlarımızı geliştirmek için çabalıyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD Savunma Bakanı Ukrayna'ya F-16 Teslimatı Konusunda İyimser - Son Dakika

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