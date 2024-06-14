ABD Savunma Bakanı Ukrayna'ya F-16 Teslimatı Konusunda İyimser

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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna'ya F-16 teslimatının bu yaz yapılabilmesi konusunda "iyimser" olduğunu söyledi.

Austin, Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Müttefiklerin Ukrayna'ya güvenlik yardımı ve eğitimi koordinasyonu konusunda NATO'nun lider rol üstlenmesine dair planı kabul etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Austin, bu ülkeye F16 sevkiyatıyla ilgili bir soru üzerine, "Ukrayna'ya bu yaz F-16 yeteneği kazandırmak için çok çalışıyoruz ve bunun gerçekleşeceği konusunda iyimser olduğumu düşünüyorum." dedi.

Austin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un geçen hafta Ukrayna'ya Fransız yapımı Mirage 2000 tipi savaş uçakları sağlanacağı yönündeki açıklamasıyla ilgili, bunun faydalı olacağını belirterek, "İki karmaşık sistemi yönetmek ve bu sistemleri aynı anda korumak için her şeyin mevcut olduğundan emin olmalıyız." değerlendirmesini yaptı.

NATO genişlemesi

Austin, ayrıca bir soru üzerine, NATO'nun yakın gelecekte genişlemesiyle ilgili bir gündemin olmadığını dile getirdi.

ABD'li Bakan, şunları kaydetti:

"Fakat yine de bu bir savunma ittifakı ve bence bu noktada, ittifakın üyeleri muhtemelen biz yeni üyeleri aramıza alırken, işlerin istikrara kavuştuğunu ve sakinleştiğini görmek isteyeceklerdir. Bu toplantıda yaptığımız gibi planlarımızı geliştirmek için çabalıyoruz."