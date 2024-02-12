ABD Seçmenlerinin Çoğu Biden'ın Bir Dönem Daha Başkanlık Yapamayacak Kadar Yaşlı Olduğunu Düşünüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ABD Seçmenlerinin Çoğu Biden'ın Bir Dönem Daha Başkanlık Yapamayacak Kadar Yaşlı Olduğunu Düşünüyor

ABD Seçmenlerinin Çoğu Biden\'ın Bir Dönem Daha Başkanlık Yapamayacak Kadar Yaşlı Olduğunu Düşünüyor

ABD'de yapılan en son ankete göre, seçmenlerin yüzde 86'sı Başkan Joe Biden'ın ikinci dönem başkanlık yapmak için çok yaşlı olduğunu düşünüyor. Aynı ankete göre, seçmenlerin çoğu Trump'ın Biden'a göre ülke sınırlarını daha iyi koruyacağına inanıyor ve ekonomi, suçla mücadele ve enflasyon gibi konularda daha çok Trump'a güveniyor.

12.02.2024 01:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NEW ABD'de yapılan en son anket, seçmenlerin 5'te 4'ünden fazlası Başkan Joe Biden'ı bir dönem daha başkanlık yapamayacak kadar yaşlı olduğu yönünde görüş bildirdi.

ABC News/ Ipsos tarafından yapılan ankette, katılımcıların yüzde 86'sı, 81 yaşındaki Biden'ın ikinci dönem başkanlık yapmak için "çok yaşlı" bulduğunu söyledi.

9-10 Şubat'ta yapılan ankete göre, aynı kitlenin yüzde 59'u, Biden'la eski ABD Başkanı Donald Trump'ın da ikinci dönem başkanlık için çok yaşlı olduğunu dile getirdi.

Anket sorularını cevaplayanların yüzde 27'si ise yalnızca Biden'ı bir dört yıl daha başkanlık yapmak için "çok yaşlı" bulduğunu belirtirken, bağımsız seçmenlerde bu rakam Biden için yüzde 91'e, Trump için yüzde 71'e çıktı.

Aynı ankete göre, ABD'li seçmenlerin çoğu (yüzde 44'e - 26) Trump'ın Biden'a göre ülke sınırlarını daha iyi koruyacağına inanıyor.

Ayrıca, giderek daha fazla Amerikalı, ekonomi, suçla mücadele ve enflasyon gibi konularda Biden'dan daha çok Trump'a güveniyor.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Joe Biden, Ekonomi, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD Seçmenlerinin Çoğu Biden'ın Bir Dönem Daha Başkanlık Yapamayacak Kadar Yaşlı Olduğunu Düşünüyor - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2024 02:09:44. #1.11#
SON DAKİKA: ABD Seçmenlerinin Çoğu Biden'ın Bir Dönem Daha Başkanlık Yapamayacak Kadar Yaşlı Olduğunu Düşünüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement