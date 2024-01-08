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ABD Seçmenlerinin Üçte İkisi Biden'ın Sınır Politikalarını Desteklemiyor - Son Dakika
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ABD Seçmenlerinin Üçte İkisi Biden'ın Sınır Politikalarını Desteklemiyor

ABD'de yapılan bir ankete göre, Amerikalı seçmenlerin yüzde 68'i Başkan Joe Biden'ın sınır politikalarını desteklemediğini belirtti. Ankete katılanların yüzde 32'si Biden'ın Meksika sınırında düzensiz göçmenlere karşı uyguladığı politikaları doğru bulurken, yüzde 65'i ise Cumhuriyetçi Kongre üyelerinin yaklaşımını doğru bulmadığını ifade etti. Ayrıca ankete katılanların yüzde 45'i düzensiz göçmen sorununun kriz boyutunda olduğunu düşünürken, yüzde 63'ü sınırdan girişlerin daha da zorlaştırılması gerektiğini belirtti.

ABD Seçmenlerinin Üçte İkisi Biden\'ın Sınır Politikalarını Desteklemiyor
08.01.2024 - 01:25,
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NEW ABD'de, 2024 Başkanlık yarışı için ön seçimlerin başlamasına yaklaşık bir hafta kala açıklanan ankete göre, Amerikalı seçmenlerin Başkan Joe Biden'ın sınır politikalarını sadece yaklaşık üçte bir oranında destek verdiği ortaya çıktı.

Amerikan kanalı CBS tarafından 3-5 Ocak tarihlerinde yapılan ankette Amerikalı seçmenler, Joe Biden'ın Meksika sınırında düzensiz göçmenlere karşı uyguladığı politikalarını doğru bulup bulmadıkları sorusuna yüzde 32 "evet", yüzde 68 "hayır" cevabı verdi.

Biden'ın, sınır güvenliği konusunda aldığı onayın, kurumun bugüne kadar yaptığı anketlerdeki en düşük rakam olduğu ifade edildi.

Ankete katılanlar aynı konuda Kongre'deki Cumhuriyetçileri de sadece yüzde 35 oranında onaylarken, yüzde 65'lik kesim Cumhuriyetçi Senatör ve Temsilciler Meclisi üyelerinin ülke sınırında yaşanan soruna yaklaşımını doğru bulmadığını belirtti.

Anket sorularına cevap veren ABD'li seçmenlerin yüzde 45'i, ülkenin Meksika sınırında yaşanan düzensiz göçmen sorununun "kriz boyutunda" olduğu, yüzde 63'ü sınırdan girişlerin "daha da zorlaştırılması gerektiği" görüşünü dile getirdi.

Ayrıca ABD'lilerin yüzde 40'ı yaşadıkları bölgede göçmenlerin "arttığını", yüzde 25'i "aynı kaldığı veya azaldığını" kaydederken, yüzde 35'lik kesim ise arttığını veya azaldığını fark etmediklerini" bildirdi.

Düzensiz göçmenlerin ülkenin güney eyaletlerinden kuzey bölgelere gönderilmesini ABD'li genel seçmenin yüzde 43'ü "doğru" yüzde 57'si ise "yanlış" buldu. Bu oran partilere göre ele alındığında, Demokratların yüzde 66'sı, Cumhuriyetçilerin ise yüzde 47'si söz konusu göçmenlerin ülkenin kuzeyine gönderilmesine karşı olduklarını beyan etti.

Kaynak: AA
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