ABD Senatörü Bob Menendez ile rüşvet ve yolsuzlukla yargılanan sanık Jose Uribe suçlamaları kabul etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ABD Senatörü Bob Menendez ile rüşvet ve yolsuzlukla yargılanan sanık Jose Uribe suçlamaları kabul etti

ABD Senatörü Bob Menendez ile rüşvet ve yolsuzlukla yargılanan sanıklardan Jose Uribe'nin hakkındaki suçlamaları kabul ettiği ve federal savcılarla işbirliği yapmayı kabul ettiği belirtildi. Uribe'nin savcılarla vardığı anlaşmanın, Menendez için iyi bir haber olmadığı değerlendirildi. Menendez ve diğer sanıkların yargılanmasına mayısta başlanacak ve Uribe'nin cezası 14 Haziran'da yapılacak duruşmada belli olacak.

02.03.2024 22:13  Güncelleme: 22:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NEW ABD Senatörü Bob Menendez ile rüşvet ve yolsuzlukla yargılanan sanıklardan Jose Uribe'nin hakkındaki suçlamaları ve federal savcılarla işbirliği yapmayı kabul ettiği belirtildi.

Mahkemeye sunulan yeni belgelerde, Uribe'nin, davadaki kendisine yöneltilen 7 suçlamayı kabul ettiği aktarıldı.

Federal savcılarla vardığı anlaşma sonucu Uribe'nin, Menendez'in rüşvet ve yolsuzlukla yargılandığı davada ifade vermek ve yetkililerle işbirliği yapmak için imza attığı ifade edildi.

Uribe, Menendez ve eşi Nadine ile diğer 2 iş insanıyla yargılandığı davada, suçunu kabul eden ilk sanık olurken; Uribe'nin savcılarla vardığı anlaşmanın, "hakkındaki suçlamaların tümünü reddeden Senatör Menendez için iyi bir haber olmadığı" değerlendirmesi yapıldı.

Menendez ve diğer sanıkların yargılanmasına mayısta başlanacak. Savunma anlaşması gereği Uribe'nin cezası da 14 Haziran'da yapılacak duruşmada belli olacak.

Menendez ve eşi hakkındaki rüşvet soruşturması

New York Güney Bölge Federal Mahkemesine 22 Eylül'de sunulan 39 sayfalık iddianamede, Bob Menendez ve eşi Nadine (Arslanian) Menendez'e rüşvet alma suçlamaları yöneltilmişti.

Menendez ve eşinin yanı sıra suçlamalarla bağlantılı Mısırlı iş insanı Wael Hana, New Jerseyli iş insanları Fred Daibes ve Jose Uribe de iddianamede sanık olarak yer almıştı.

Evindeki aramada bulunan altın külçeler ve gizli nakit paraların yanı sıra Menendez'in, özellikle Kongrede yabancı ülkelere yapılacak askeri yardımlar üzerinde söz sahibi olan Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığı boyunca Mısır'a resmi yardımlardaki etkisi ile New Jersey'deki Mısır kökenli iş insanları ve firmalarla girdiği ilişkiler, iddianamede dikkati çekmişti.

Suçlamaların ertesi gününde Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığı görevinden ayrılmak zorunda kalan Menendez, partisinden ve kamuoyundan gelen baskılara direnerek Kongredeki koltuğundan istifa etmeyeceğini belirtmişti.

Menendez hakkında daha sonra da Katar lehine siyasi pozisyonunu kullanarak çıkar sağlamak suçlamasıyla hakkındaki ilk iddianame genişletilmişti.

Küba kökenli göçmen bir ailenin oğlu olan Menendez, ABD Kongresinde Türkiye karşıtlığı, Rum ve Ermeni lobisine yakınlığıyla biliniyor.

ABD tarafından Türkiye'ye yapılacak F-16 satışına karşı çıkanların başında gelen Menendez, Türkiye'nin Akdeniz ve Ege'deki politikalarından rahatsızlığını da her fırsatta gündeme getiriyordu.

Kaynak: AA

Yargı, Suç, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD Senatörü Bob Menendez ile rüşvet ve yolsuzlukla yargılanan sanık Jose Uribe suçlamaları kabul etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:50 Seçil Erzan’ın ismini duyan Arda Turan, sinkaflı küfürler savurup ortalığı birbirine kattı Seçil Erzan'ın ismini duyan Arda Turan, sinkaflı küfürler savurup ortalığı birbirine kattı
22:05 CHP’nin Hatay adayı Lütfü Savaş’a depremzededen tepki: Ben cenazelerimi gömerken neredeydin CHP'nin Hatay adayı Lütfü Savaş'a depremzededen tepki: Ben cenazelerimi gömerken neredeydin?
20:59 TFF, Süper Lig ve 1. Lig yayın hakları için beIN SPORTS ile 3 yıllık anlaşmaya vardı TFF, Süper Lig ve 1. Lig yayın hakları için beIN SPORTS ile 3 yıllık anlaşmaya vardı
19:44 İmamoğlu’ndan Murat Kurum’un Gazze açıklamalarına tepki: Farkında olmadan Erdoğan’ı eleştiriyor İmamoğlu'ndan Murat Kurum'un Gazze açıklamalarına tepki: Farkında olmadan Erdoğan'ı eleştiriyor
19:09 Bir yandan Gazze’ye havadan gıda yardımı yapan ABD, diğer taraftan İsrail’e mühimmat ve bomba gönderiyor Bir yandan Gazze'ye havadan gıda yardımı yapan ABD, diğer taraftan İsrail'e mühimmat ve bomba gönderiyor
22:43 Avukatı, müvekkilinden habersiz 9 yıl boyunca aldığı nafakayı kendisi için kullandı: Biz o parayı yemişiz Avukatı, müvekkilinden habersiz 9 yıl boyunca aldığı nafakayı kendisi için kullandı: Biz o parayı yemişiz
22:05 Antalya’da tramvay hattına yıldırım düştü Antalya'da tramvay hattına yıldırım düştü
21:40 Aziz Yıldırım Fenerbahçe maçı izlerken fotoğraf paylaştı Herkes duvardaki detaya takıldı Aziz Yıldırım Fenerbahçe maçı izlerken fotoğraf paylaştı! Herkes duvardaki detaya takıldı
20:38 Kanarya’ya ilk yarı yetti Fenerbahçe, Hatayspor’u deplasmanda yendi Kanarya'ya ilk yarı yetti! Fenerbahçe, Hatayspor'u deplasmanda yendi
20:25 Sultangazi’de yer altı doğal gaz hattında patlama meydana geldi Sultangazi'de yer altı doğal gaz hattında patlama meydana geldi
20:21 Cami minaresi onarım yapıldığı sırada sokağa düştü Cami minaresi onarım yapıldığı sırada sokağa düştü
20:19 O eski halinden eser yok şimdi Szymanski’nin performansı taraftarları çileden çıkardı O eski halinden eser yok şimdi! Szymanski'nin performansı taraftarları çileden çıkardı
19:53 Yok artık Cengiz Attığı golü görenler ayakta alkışlıyor Yok artık Cengiz! Attığı golü görenler ayakta alkışlıyor
19:33 ABD, Gazze’ye havadan yardım indirdi ABD, Gazze'ye havadan yardım indirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2024 23:28:38. #1.12#
SON DAKİKA: ABD Senatörü Bob Menendez ile rüşvet ve yolsuzlukla yargılanan sanık Jose Uribe suçlamaları kabul etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement