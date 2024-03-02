ABD Senatörü Bob Menendez ile rüşvet ve yolsuzlukla yargılanan sanık Jose Uribe suçlamaları kabul etti

NEW ABD Senatörü Bob Menendez ile rüşvet ve yolsuzlukla yargılanan sanıklardan Jose Uribe'nin hakkındaki suçlamaları ve federal savcılarla işbirliği yapmayı kabul ettiği belirtildi.
Mahkemeye sunulan yeni belgelerde, Uribe'nin, davadaki kendisine yöneltilen 7 suçlamayı kabul ettiği aktarıldı.
Federal savcılarla vardığı anlaşma sonucu Uribe'nin, Menendez'in rüşvet ve yolsuzlukla yargılandığı davada ifade vermek ve yetkililerle işbirliği yapmak için imza attığı ifade edildi.
Uribe, Menendez ve eşi Nadine ile diğer 2 iş insanıyla yargılandığı davada, suçunu kabul eden ilk sanık olurken; Uribe'nin savcılarla vardığı anlaşmanın, "hakkındaki suçlamaların tümünü reddeden Senatör Menendez için iyi bir haber olmadığı" değerlendirmesi yapıldı.
Menendez ve diğer sanıkların yargılanmasına mayısta başlanacak. Savunma anlaşması gereği Uribe'nin cezası da 14 Haziran'da yapılacak duruşmada belli olacak.
Menendez ve eşi hakkındaki rüşvet soruşturması
New York Güney Bölge Federal Mahkemesine 22 Eylül'de sunulan 39 sayfalık iddianamede, Bob Menendez ve eşi Nadine (Arslanian) Menendez'e rüşvet alma suçlamaları yöneltilmişti.
Menendez ve eşinin yanı sıra suçlamalarla bağlantılı Mısırlı iş insanı Wael Hana, New Jerseyli iş insanları Fred Daibes ve Jose Uribe de iddianamede sanık olarak yer almıştı.
Evindeki aramada bulunan altın külçeler ve gizli nakit paraların yanı sıra Menendez'in, özellikle Kongrede yabancı ülkelere yapılacak askeri yardımlar üzerinde söz sahibi olan Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığı boyunca Mısır'a resmi yardımlardaki etkisi ile New Jersey'deki Mısır kökenli iş insanları ve firmalarla girdiği ilişkiler, iddianamede dikkati çekmişti.
Suçlamaların ertesi gününde Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığı görevinden ayrılmak zorunda kalan Menendez, partisinden ve kamuoyundan gelen baskılara direnerek Kongredeki koltuğundan istifa etmeyeceğini belirtmişti.
Menendez hakkında daha sonra da Katar lehine siyasi pozisyonunu kullanarak çıkar sağlamak suçlamasıyla hakkındaki ilk iddianame genişletilmişti.
Küba kökenli göçmen bir ailenin oğlu olan Menendez, ABD Kongresinde Türkiye karşıtlığı, Rum ve Ermeni lobisine yakınlığıyla biliniyor.
ABD tarafından Türkiye'ye yapılacak F-16 satışına karşı çıkanların başında gelen Menendez, Türkiye'nin Akdeniz ve Ege'deki politikalarından rahatsızlığını da her fırsatta gündeme getiriyordu.
Son Dakika › Güncel › ABD Senatörü Bob Menendez ile rüşvet ve yolsuzlukla yargılanan sanık Jose Uribe suçlamaları kabul etti - Son Dakika
Türkiye Maarif Vakfı, Irak'ın başkenti Bağdat'taki Mansur Okulu'nda mental matematik yarışması düzenledi. Yarışmaya yaklaşık 400 öğrenci katıldı. Yarışmanın sonuçları açıklandı ve kazanan öğrencilere ödülleri verildi. Başarılı olan öğrencilere THY sponsorluğunda İstanbul'a gidiş dönüş bileti hediye edildi.
KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Antalya Diplomasi Formu kapsamında Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi. Görüşmede, ülkeler arasındaki ilişkiler ve Azerbaycan'ın Kıbrıs Türk halkına verdiği destek ele alındı.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde aşırı hız nedeniyle virajı alamayan bir sürücü, kontrolünden çıkan otomobiliyle 5 metrelik istinat duvarından bir sitenin bahçesine düştü. Kazada sürücü ağır yaralanırken, otomobilden alkol şişesi çıktı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Birol Aydın, Cumhur İttifakı'nın İBB başkan adayı Murat Kurum'un Gazze ile ilgili sözlerine tepki gösterdi.
Muğla ve ilçelerinde düzenlenen aranan şahısların yakalanmasına yönelik uygulamada, çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 42 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı personelinin katılımıyla gerçekleştirilen uygulama sonucunda, 10 şüphelinin kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilerek cezaevine teslim edildi.
Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şubat ayında ilçede gerçekleştirdikleri huzur uygulamalarında 133 bin 599 kişinin sorgusunu yaparken, 173 şüpheli tutuklandı. Uygulamalar sonucunda uyuşturucu madde ticareti, kullanmak ve bulundurmak suçlarından toplamda 258 şüpheli yakalandı. Ayrıca, okul çevrelerinde yapılan denetimlerde 205 kişiye cezai işlem uygulandı ve 380 umuma açık yer ve park kontrol edildi. Vatandaşlara çeşitli broşürler dağıtılarak bilgilendirme çalışmaları yapıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Şehir Hastanesi'nin resmi açılışını yapmasının ardından hastaları ziyaret etti. Erdoğan, hastaların durumları hakkında bilgi aldı ve onlarla sohbet etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da hastanenin faaliyetleri hakkında bilgi verdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?