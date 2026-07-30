ABD Senatosu, Epstein'in suç ortağı Maxwell'e af verilmesine karşı çıkan tasarıyı oybirliğiyle kabul etti - Son Dakika
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ABD Senatosu, Epstein'in suç ortağı Maxwell'e af verilmesine karşı çıkan tasarıyı oybirliğiyle kabul etti

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- Kararın hukuken bağlayıcılığı bulunmuyor

ABD Senatosu, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein'in suç ortağı Ghislaine Maxwell'e başkanlık affı dahil herhangi bir ceza indirimi uygulanmasına karşı çıkan karar tasarısını oybirliğiyle kabul etti.

The Hill gazetesinin haberine göre, Demokrat Senatör Jacky Rosen tarafından sunulan ve hukuken bağlayıcı olmayan karar tasarısı, Senato'da oylandı.

Epstein davasındaki rolü nedeniyle 20 yıl hapis cezasına çarptırılan Maxwell'e yönelik başkanlık affı dahil herhangi bir ceza indirimi uygulanmasına karşı çıkan tasarı oy birliğiyle kabul edildi.

Söz konusu tasarının, ABD Başkanı Donald Trump'ın Adalet Bakanlığı görevine aday gösterdiği Todd Blanche'ın, Maxwell'e Trump'ın adını temize çıkarması karşılığında af sağlamasının önüne geçmeyi amaçladığını belirten Rosen, Senato'da yaptığı konuşmada, af fikrinin bir an bile olsa değerlendirilmesinin "dehşet verici" olduğunu ifade etti.

Hukuken bağlayıcı olmayan tasarının oybirliğiyle kabul edilmesinin, hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat senatörlerin Maxwell'e af verilmesine karşı ortak tutumunu ortaya koyduğu belirtiliyor.

20 yıl hapis cezasına çarptırılan Ghislaine Maxwell, Texas'taki bir federal cezaevinde bulunuyor.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Maxwell, "haksız yere mahkum edildiğini" savunarak, mahkumiyetinin iptali için girişimlerde bulunmuştu.

Jeffrey Epstein olayı

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York'taki Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD Senatosu, Epstein'in suç ortağı Maxwell'e af verilmesine karşı çıkan tasarıyı oybirliğiyle kabul etti - Son Dakika

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