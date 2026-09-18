ABD Senatosunda Pentagon'a askeri öncelikler ve İran brifingi tepkisi - Son Dakika
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ABD Senatosunda Pentagon'a askeri öncelikler ve İran brifingi tepkisi

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ABD'de Demokrat ve Cumhuriyetçi senatörler, Pentagon'un Kongre brifinglerinde İran başta olmak üzere askeri öncelikler hakkında yeterli bilgi vermemesine tepki gösterdi. Savunma Bakanlığı Müsteşarı Elbridge Colby'nin kapalı kapılar ardındaki brifinginin ardından senatörler, açıklama metni olmamasını ve sorularının yanıtsız kalmasını eleştirdi.

ABD'de hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi senatörler, Savunma Bakanlığının (Pentagon) Kongrede verdiği brifinglerde İran konusu başta olmak üzere ülkenin askeri öncelikleri hakkında yeterli bilgi vermemesine tepki gösterdi.

Savunma Bakanlığı Müsteşarı Elbridge Colby'nin, ABD'nin savunma stratejileri konusunda Kongrede kapalı kapılar ardında düzenlenen toplantıda verdiği brifingin ardından bazı senatörler basına açıklama yaptı.

Demokrat Senatör Jacky Rosen, Colby'nin "açık sözlü olmadığını" belirterek, "Endişelerimizi ya da sorunlarımızı tam olarak ele almadı." dedi.

Cumhuriyetçi Senatör Kevin Cramer de, toplantıyı "bir nevi kaçamak ve sorumluluğu başkalarına atma" olarak nitelendirerek, "Kongre'nin talimatıyla bir güncelleme sunmak üzere gelen birinin elinde herhangi bir açıklama metni olmaması çok tuhaf." ifadesini kullandı.

Cumhuriyetçi Senatör Mike Rounds da "Umduğumuz gibi değildi. Bize bir rapor borçları var ve bu raporu vermiyorlar." diye konuştu.

Demokrat Senatör Mark Kelly de toplantıda, İran ile ilgili ABD'yi "mühimmat açığına" sürükleyen karar alma süreci hakkında sorular sorduğunu aktardı.

Kelly, "Toplantıya girdiğinizde olduğunuzdan daha fazla soruyla çıkarsınız, benim için bugün de durum böyleydi." dedi.

Kaynak: AA
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