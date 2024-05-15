ABD, Sudan'daki şiddet olaylarında rol oynayan HDK komutanlarını yaptırım listesine ekledi - Son Dakika
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ABD, Sudan'daki şiddet olaylarında rol oynayan HDK komutanlarını yaptırım listesine ekledi

ABD, Sudan\'daki şiddet olaylarında rol oynayan HDK komutanlarını yaptırım listesine ekledi

ABD yönetimi, Sudan'daki şiddet olaylarında rol oynadıkları gerekçesiyle Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) iki komutanını yaptırım listesine ekledi. Sudan'daki olayların yakından takip edildiği ve şiddet olayları nedeniyle ilgili kişilere yönelik yaptırımların sürdüğü belirtilen açıklamada, HDK'nin komutanlarından Ali Yagoub Gibril ile Osman Mohamed Hamid Mohamed'in yaptırım listesine alındığı ifade edildi. Açıklamada, HDK'nin kuşattığı bölgelerdeki yüz binlerce kişinin hayatının tehlikede olduğu vurgulanarak, hem HDK'nin hem de Sudan Silahlı Kuvvetlerinin saldırılarını durdurması çağrısı yapıldı. Sudan'da süren savaşta 16 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 8,7 milyon kişi yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda.

15.05.2024 21:53
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ABD yönetimi, Sudan'daki şiddet olaylarında rol oynadıkları gerekçesiyle Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) iki komutanını yaptırım listesine ekledi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Sudan'daki olayların yakından takip edildiği ve şiddet olayları nedeniyle ilgili kişilere yönelik yaptırımların sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, Darfur'daki şiddet olaylarındaki rolleri sebebiyle HDK'nin komutanlarından Ali Yagoub Gibril ile Osman Mohamed Hamid Mohamed'in yaptırım listesine alındığı belirtildi.

HDK'nin kuşattığı bölgelerdeki yüz binlerce kişinin hayatının tehlikede olduğu belirtilen açıklamada, hem HDK'nin hem de Sudan Silahlı Kuvvetlerinin saldırılarını derhal durdurması çağrısı yapıldı.

Sudan'daki savaş

Sudan'da 30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının halk ayaklanmasıyla devrilmesi sonrası sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümete karşı ortak darbe yapan ordu ve HDK arasındaki güç mücadelesi 1 yıldan fazla süredir sürüyor.

Nisan 2023 ortasında başlayan ve Sudan'ın çoğu eyaletinde devam eden savaşta ordu, kuzey ve doğudaki eyaletlerde hakimiyetini sürdürürken HDK'nin, batı ve güney eyaletlerinde etkili olduğu görülüyor.

Savaşın bitirilmesi için başlatılan Suudi Arabistan ve ABD arabuluculuğundaki Cidde görüşmeleri, Mısır'ın öncülük ettiği Sudan'a komşu ülkeler barış girişimi, Doğu Afrika'da Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinin çabaları ve Bahreyn'in başkenti Manama'da yapılan görüşmeler sonuçsuz kalmıştı.

BM'ye göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 16 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 8,7 milyon kişi yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda.

Kaynak: AA

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