ABD, Suriye'deki Askerlerini Çekiyor

19.02.2026 01:19
ABD ordusu, Suriye'deki 1000 askerini 2 ay içinde geri çekmeyi planlıyor.

ABD ordusunun, Suriye'de kalan bin civarındaki askerini iki aylık süre içerisinde tamamen geri çekmeye hazırlandığı iddia edildi.

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin üç ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre Pentagon, Suriye'deki kalan askerlerini çekmeye hazırlanıyor.

Habere göre Amerikan ordusu, iki ay içerisinde halen Suriye'de bulunan bin civarındaki askerin tamamını geri çekme işlemlerini tamamlamayı hedefliyor.

Söz konusu geri çekilme sürecinin tamamlanmasının ardından yaklaşık 10 yıldır Suriye'de bulunan Amerikan askeri varlığı tamamen sona ermiş olacak.

İki ABD'li yetkili, ABD ordusunun Suriye, Ürdün ve Irak sınırlarındaki stratejik bir karakol olan Tenef garnizonundan ve bu ayın başlarında Suriye'nin kuzeydoğusundaki Şedadi Hava Üssü'nden çekilmesini tamamladığını belirtti.

Aynı yetkililer, Trump yönetiminin, Suriye'de terör örgütü DEAŞ ile mücadelede ABD'nin ortağı olan terör örgütü YPG'nin "neredeyse tamamen dağılması" nedeniyle, Suriye'de ABD askeri varlığının artık gerekli olmadığına karar verdiğini vurguladı.

Öte yandan bir diğer yetkili, Trump yönetiminin yeni süreçte Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara yönetimiyle daha yakın diplomatik ilişkiler kurmayı ve ülke içindeki olası tehdit unsurlarına karşı bu yolla diplomatik süreçleri yönetmeyi hedeflediğini belirtti.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, daha önce yaptığı açıklamalarda ordunun DEAŞ'la mücadele görevinin yüzde 99'unu tamamladığını, Suriye'deki 8 üssü 3'e düşürdüklerini ve son kertede bunu 1'e düşüneceklerini belirtmişti.

Kaynak: AA

