ABD Savunma Bakanlığı, Deyrizor'daki hava saldırısını üstlenmedi

Manisa'da yapılan operasyonda 1 milyon 350 bin lira değerinde makaron ve tütün ele geçirildi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, A.B. ve B.B'ye ait iş yerinde yapılan aramada 233 bin 600 boş makaron, 151 bin 837 dolu makaron, 345 kilogram kıyılmış sarmalık tütün ve 35 kilogram nargile tütünü ele geçirildi. El konulan malzemelerin piyasa değeri 1 milyon 350 bin lira olarak belirlendi. Operasyon sonucunda suçta kullanıldığı tespit edilen bir otomobil de yediemin otoparkına çekildi ve iki şüpheli gözaltına alındı.