ABD Savunma Bakanlığı, Deyrizor'daki hava saldırısını üstlenmedi

NEW ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Suriye'nin Deyrizor iline yönelik gece saatlerindeki hava saldırısını kendilerinin düzenlemediğini bildirdi.
Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, günlük basın toplantısında, Suriye'ye yönelik hava saldırısını ABD'nin yapıp yapmadığına ilişkin soruya, "Dün gece Suriye'de hava saldırısı düzenlemedik." şeklinde cevap verdi.
Yerel kaynaklar tarafından, ABD'nin, Suriye'nin Deyrizor ilinde Beşsar Esed rejimi saflarında yer alan İran destekli gruplara ait birden fazla askeri noktaya saldırı düzenlediği bildirilmişti.
Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları, ABD destekli terör örgütü PKK/ YPG'nin işgalinde, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolünde bulunuyor.
Suriye'nin Deyrizor ilindeki ABD ordusunun konuşlandığı üslere, aidiyeti bilinmeyen silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırılar düzenleniyor.
Fırat'ın batısındaki İran destekli gruplar da zaman zaman aidiyeti bilinmeyen hava araçlarına hedef oluyor.
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