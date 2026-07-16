ABD, Suudi Arabistan ve Kuveyt'e Silah Satışı Onayı Verdi - Son Dakika
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ABD, Suudi Arabistan ve Kuveyt'e Silah Satışı Onayı Verdi

ABD, Suudi Arabistan ve Kuveyt\'e Silah Satışı Onayı Verdi
16.07.2026 09:27
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ABD, Suudi Arabistan'a 1,96 milyar, Kuveyt'e ise 484 milyon dolar değerinde askeri teçhizat satışı onayladı.

ABD, Suudi Arabistan'a yaklaşık 1,96 milyar dolarlık, Kuveyt'e ise 484 milyon dolarlık olası askeri teçhizat ve silah satışına onay verdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan ve Kuveyt'e olası askeri teçhizat ve silah satışına ilişkin açıklama yaptı.

ONAY VERİLDİ: 1.96 MİLYAR DOLARLIK ALIM YAPACAK

Açıklamada, Suudi Arabistan'a 1,96 milyar dolar değerinde "Gelişmiş Hassas Güdümlü Silah Sistemleri (APKWS-II)" ve ilgili teçhizatın satılmasına onay verildiği belirtildi.

Paketin Gelişmiş Hassas Güdümlü Silah Sistemleri'nin yanı sıra savaş başlıkları, roket motorları, yedek parçalar, eğitim ekipmanları ve lojistik destek gibi hizmetleri de kapsadığı ifade edilen açıklamada, ana yüklenicinin "New Hampshire eyaletinin Nashua kentinde bulunan BAE Systems" olacağı belirtildi.

Açıklamada, "Önerilen satış, Körfez Bölgesi'nde siyasi istikrar ve ekonomik ilerlemenin itici gücü olan ancak NATO üyesi olmayan önemli bir müttefikin güvenliğini artırarak, ABD'nin dış politika ve ulusal güvenlik hedeflerini destekleyecektir." ifadesi kullanıldı.

YARIM MİLYON DOLARLIK SATIŞ

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Kuveyt'e olası askeri teçhizat satışı hakkında yapılan açıklamada ise söz konusu paketin C-17 nakliye uçaklarının bakım ve idamesi kapsamında uçak parçaları, haberleşme ekipmanları, yazılım desteği, teknik dokümantasyon, eğitim ve lojistik hizmetleri kapsadığı vurgulandı.

Paketin 484 milyon dolar değerinde olduğu belirtilen açıklamada, ana yüklenicinin Virginia eyaletinin Arlington şehrinde bulunan The Boeing Company olacağı aktarıldı.

Açıklamada, "Önerilen satış, Kuveyt'in C-17 filosunun operasyonel hazırlığını garanti altına alarak, ülkenin mevcut ve gelecekteki tehditlere karşı koyma yeteneğini artıracaktır." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD, Suudi Arabistan ve Kuveyt'e Silah Satışı Onayı Verdi - Son Dakika

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