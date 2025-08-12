ABD, Süveyda İçin İnsani Yardım Koridoru Oluşturuyor - Son Dakika
ABD, Süveyda İçin İnsani Yardım Koridoru Oluşturuyor

12.08.2025 22:35
ABD, Süveyda'ya insani yardım koridoru açılması için İsrail ve Suriye ile görüşmeler yapıyor.

ABD yönetiminin, Süveyda'ya "insani yardım koridoru" oluşturulması için İsrail ile Suriye arasında bir anlaşma sağlanması için çalıştığı iddia edildi.

Amerikan Axios haber platformunun ABD'li ve İsrailli yetkililere dayandırdığı habere göre ABD yönetimi, Süveyda kenti ile ilgili diplomatik bir süreç yürütüyor.

Habere göre ABD'li yetkililer, hem İsrail hem de Suriye yönetimleri ile görüşerek Süveyda kentine insani yardım koridoru açılması için taraflarla görüşmelerini sürdürüyor.

Öte yandan Suriye hükümeti, Dürzi milislerin bu koridoru silah kaçakçılığı için kullanabileceği konusunda ABD'ye endişelerini dile getirdi.

Suriye, Ürdün ve ABD'li yetkililerin katılımıyla Ürdün'ün başkenti Amman'da yapılan son toplantıda, ortak bir çalışma grubu kurulması konusunda mutabakata varılmıştı.

Zirvede, ortak bir çalışma grubu kurulmasına karar verilmiş, bu kapsamda Süveyda ilinde ateşkesin güçlendirilmesi ve Suriye krizine kapsamlı bir çözüm bulunmasına yönelik hükümetin çabalarına destek verileceği belirtilmişti.

Süveyda'daki çatışmalar

Süveyda'da 13 Temmuz'da Bedevi Araplar ile bazı Dürzi gruplar arasında silahlı çatışmalar başladı. Müdahaleye gelen Suriye güvenlik güçleri pusuya düşürüldü.

Büyüyen çatışmalar ateşkesle durduruldu. Ancak Hikmet el-Hecri'ye bağlı Dürzi güçler ateşkesi bozdu.

İsrail ordusu, 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığını vurdu.

Suriye ordusu, Süveyda'dan çekilirken Hecri grubu, Bedevi aileleri yerinden etmeye ve infazlara başladı. Dışarıdan binlerce aşiret savaşçısı, Bedevi Araplara desteğe geldi.

Suriye yönetimi, 19 Temmuz'da güvenlik güçlerini Süveyda'da yeniden konuşlandırmaya başlayıp Bedevi ve aşiret savaşçılarının kentten çıkmasını sağladı.

Olaylarda silahlı ya da sivil yüzlerce kişinin öldüğü tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

