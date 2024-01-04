 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, Biden yönetiminin göçmen politikasını eleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, Biden yönetiminin göçmen politikasını eleştirdi

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, Meksika sınırındaki yasa dışı geçişlerin yoğun olduğu Eagle Pass kentini ziyaret ederek, Biden yönetiminin göçmen politikasını eleştirdi. Johnson, Biden'ın ulusal güvenlik ve egemenlik konularında sorumluluk almadığını ve liderlik yapmadığını öne sürdü. Cumhuriyetçi temsilciler, düzensiz göçmenlerin ülke güvenliğini tehdit ettiği gerekçesiyle Biden yönetimini eleştiriyor.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, Biden yönetiminin göçmen politikasını eleştirdi
04.01.2024 - 11:19,  Güncelleme: 11:20
Abone Ol

ABD Temsilciler Meclisinin Cumhuriyetçi Başkanı Mike Johnson, Joe Biden yönetiminin göçmen politikasını eleştirdi.

Johnson, 64 Cumhuriyetçiden oluşan bir heyetle, Meksika'dan ABD'ye yasa dışı geçişlerde en yoğun koridor olarak bilinen Eagle Pass kentini ziyaret etti.

Burada basına açıklamalarda bulunan Johnson, "Başkan Biden yönetiminde ABD, yasa dışı göçmenlere, kaçakçılara ve kartellerin yoluna 'Hoş geldiniz' paspası serdi. O (Biden), ulusal güvenliğimize ve egemenliğimize yönelik bu politikaların yarattığı tehditlerin sorumlusudur." dedi.

Biden'ın sorumluluk almadığını ve liderlik yapmadığını öne süren Johnson, hükümetin, bu durumu düzeltmeye çalışan seçilmiş yetkililere saldırdığını öne sürdü.

Johnson, "Bir şey kesin; yasa dışı göçmenlerin rekor seviyelere ulaşmasıyla ABD kırılma noktasında. Bugün, sınır felaketinin tüm topluluklarda sebep olduğu zararı ve kaosu doğrudan gördük." dedi.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Andrew Bates, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, Johnson'ın açıklamalarına tepki gösterdi.

Bates, Başkan Biden'ın sınır güvenliği için bazı tekliflerine ve güvenlik güçlerinin işe alımı, teknolojik ekipmanlara yatırım gibi konulara ilişkin fon teklifini Cumhuriyetçilerin onaylamadığını ifade etti.

ABD Kongresi'ndeki Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Üyeleri ve Senatörler, Meksika sınırından gelen düzensiz göçmenlerin ülke güvenliğini tehdit ettiği ve bu konuda daha fazla kısıtlamaya gidilmesi gerektiği iddiasıyla ABD Başkanı Joe Biden ve hükümetinin sınır politikalarını eleştiriyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Mike Johnson, Joe Biden, Sonora, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, Biden yönetiminin göçmen politikasını eleştirdi - Son Dakika


12:15
Adalet Bakanı Tunç'tan yardımcısı hakkındaki torpil iddialarına yanıt Adalet Bakanı Tunç'tan yardımcısı hakkındaki torpil iddialarına yanıt
11:51
AKOM'dan İstanbul için uyarı! Çarşamba günü kar geliyor AKOM'dan İstanbul için uyarı! Çarşamba günü kar geliyor
11:45
Cem Karaca'nın Gözyaşları filminden ilk fragman geldi! İsmail Hacıoğlu'nun oyunculuğuna övgü yağdı Cem Karaca'nın Gözyaşları filminden ilk fragman geldi! İsmail Hacıoğlu'nun oyunculuğuna övgü yağdı
11:26
Terim'in maç sonu verdiği röportaj galibiyeti gölgede bıraktı Terim'in maç sonu verdiği röportaj galibiyeti gölgede bıraktı
11:08
''Havuçlu anne'' Büşra Pekin bir değişti pir değişti! Görenler tanıyamıyor ''Havuçlu anne'' Büşra Pekin bir değişti pir değişti! Görenler tanıyamıyor
10:54
Cübbeli isyan etti: Kız yurdunda benim için beddua seansları yapılıyor Cübbeli isyan etti: Kız yurdunda benim için beddua seansları yapılıyor
10:52
Altının gramı 1.960 liradan işlem görüyor Altının gramı 1.960 liradan işlem görüyor
10:47
Gazetecilerin duruşmasında Ümit Özdağ ve beraberindeki grubun slogan atması tepki çekti Gazetecilerin duruşmasında Ümit Özdağ ve beraberindeki grubun slogan atması tepki çekti

Son Dakika
11:51 AKOM'dan İstanbul için uyarı! Çarşamba günü kar geliyor
11:45 Cem Karaca'nın Gözyaşları filminden ilk fragman geldi! İsmail Hacıoğlu'nun oyunculuğuna övgü yağdı
11:26 Terim'in maç sonu verdiği röportaj galibiyeti gölgede bıraktı
11:08 ''Havuçlu anne'' Büşra Pekin bir değişti pir değişti! Görenler tanıyamıyor
10:54 Cübbeli isyan etti: Kız yurdunda benim için beddua seansları yapılıyor
10:52 Altının gramı 1.960 liradan işlem görüyor
10:47 Gazetecilerin duruşmasında Ümit Özdağ ve beraberindeki grubun slogan atması tepki çekti
10:32 Herkes dört gözle bekliyordu! İşte Süper Kupa'nın oynanacağı tarih
10:06 Havalimanında ortalık karıştı: Ben bakanın akrabasıyım, senin sülaleni bitireceğim
10:04 MİT'ten Irak'ta nokta operasyon! Türkiye'ye yönelik eylem planlayan terörist öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2024 12:23:28. #1.12#
SON DAKİKA: ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, Biden yönetiminin göçmen politikasını eleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement