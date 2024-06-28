ABD Temsilciler Meclisi, Gazze'deki ölü sayılarının paylaşılmamasını kabul etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ABD Temsilciler Meclisi, Gazze'deki ölü sayılarının paylaşılmamasını kabul etti

ABD Temsilciler Meclisi, Dışişleri Bakanlığının Gazze'deki İsrail saldırılarında ölenlerin sayılarının paylaşılmaması konulu yasa tasarısını kabul etti. Tasarı, Gazze'deki Sağlık Bakanlığının verilerinin ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından paylaşılmasını engellemeyi öngörüyor. Tasarının yasalaşması için Senatodaki oylamadan da geçmesi gerekiyor.

28.06.2024 11:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Temsilciler Meclisi, Dışişleri Bakanlığının " Gazze'de İsrail saldırılarında ölenlerin sayıları hakkında Gazze'deki Sağlık Bakanlığının verilerini paylaşmaması" konulu yasa tasarısını kabul etti.

İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'de hayatını kaybeden ve yaralanan Filistinlilerin sayısının paylaşılmamasına ilişkin yasa tasarısı, ABD Temsilciler Meclisi üyelerinin oyuna sunuldu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının verilerinin ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından paylaşılmasını engellemeyi öngören tasarı, 144 "hayır" oyuna karşı 269 "evet" oyuyla kabul edildi.

Tasarının yasalaşması için Senatodaki oylamadan da geçmesi gerekiyor.

"Soykırımın reddi"

ABD Kongresinin Filistin kökenli tek üyesi Rashida Tlaib, Temsilciler Meclisinde yaptığı konuşmada, tasarının desteklenmesini "iğrenç" olarak tanımladı.

"Bu, soykırımın reddidir. Meclis üyeleri, Filistinlilerin ölü sayısının dile getirilmesini bile yasaklamak istiyor." diyen Tlaib, Mecliste Gazze'de hayatını kaybeden ve yaralananların sayısını okudu.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi. İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 765 Filistinli öldü, 86 bin 429 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail, Gazze, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD Temsilciler Meclisi, Gazze'deki ölü sayılarının paylaşılmamasını kabul etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:42 İkinci ’Seçil Erzan’ vakasında banka müdürü Hatice’nin paraları verdiği isim tutuklandı İkinci 'Seçil Erzan' vakasında banka müdürü Hatice'nin paraları verdiği isim tutuklandı
09:51 Karşı şeride geçen otobüsün karıştığı kazada 1’i uzman çavuş 2 kişi hayatını kaybetti Karşı şeride geçen otobüsün karıştığı kazada 1'i uzman çavuş 2 kişi hayatını kaybetti
08:20 Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi
07:59 İran’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ilk sonuçlar geldi İşte yarışı önde götüren aday İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ilk sonuçlar geldi! İşte yarışı önde götüren aday
23:21 ADD’den, istifa edeceği konuşulan Bakan Yusuf Tekin hakkında suç duyurusu ADD'den, istifa edeceği konuşulan Bakan Yusuf Tekin hakkında suç duyurusu
10:33 Forbes açıkladı Türkiye’nin konser şampiyonu 12 milyon euroluk gelirle Tarkan oldu Forbes açıkladı! Türkiye'nin konser şampiyonu 12 milyon euroluk gelirle Tarkan oldu
10:20 Fenerbahçe, Mourinho ile sezonun ilk maçına çıkıyor Fenerbahçe, Mourinho ile sezonun ilk maçına çıkıyor
09:54 Kadın gardiyan, mahkumla cinsel ilişkiye girdi O anların görüntüleri polisi harekete geçirdi Kadın gardiyan, mahkumla cinsel ilişkiye girdi! O anların görüntüleri polisi harekete geçirdi
09:47 Celil Nalçakan hakkında çıkan ölüm haberine isyan etti: Kardeşim duyunca bayıldı, çok büyük dava açacağım Celil Nalçakan hakkında çıkan ölüm haberine isyan etti: Kardeşim duyunca bayıldı, çok büyük dava açacağım
09:38 Fenerbahçe, Kingsley Coman’ı bitiriyor Fenerbahçe, Kingsley Coman'ı bitiriyor
09:13 Meteoroloji’den İstanbul ve Ankara’ya uyarı, 6 kent için de sarı kodlu alarm Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara'ya uyarı, 6 kent için de sarı kodlu alarm
08:41 Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey
08:34 Beşiktaş Angel Di Maria’yı kadrosuna katıyor Beşiktaş Angel Di Maria'yı kadrosuna katıyor
08:30 Hakan Kurtaş, sevgilisi Birce Akalay’a bakışlarıyla alay konusu oldu Hakan Kurtaş, sevgilisi Birce Akalay'a bakışlarıyla alay konusu oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2024 11:06:11. #1.13#
SON DAKİKA: ABD Temsilciler Meclisi, Gazze'deki ölü sayılarının paylaşılmamasını kabul etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement