ABD Temsilciler Meclisi'nden 895 Milyar Dolarlık Savunma Bütçesi - Son Dakika
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ABD Temsilciler Meclisi'nden 895 Milyar Dolarlık Savunma Bütçesi

Temsilciler Meclisi, 895 milyar dolarlık NDAA Tasarısı'nı kabul etti, bütçe 2025 için onaylandı.

12.12.2024 14:48
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ABD Temsilciler Meclisi, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) 2025 mali yılı bütçesini içeren ve ABD savunma harcamaları politikalarını belirleyen 895 milyar dolarlık Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) Tasarısı'nı kabul etti.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, Temsilciler Meclisinde üyeler, tasarıda yapılan bazı değişikliklerin ardından 895 milyar dolarlık NDAA Tasarısı'nı oyladı.

Demokrat üyelerin yarısından fazlasının "hayır" oyu verdiği tasarı, 140 oya karşı 281 oyla kabul edildi.

Tasarı, diğer tüm ordu mensupları için öngörülen yüzde 4,5'lik maaş zammının yanı sıra özellikle kıdemsiz askerler için yüzde 14,5'lik maaş zammını içeriyor.

Çin'in son zamanlarda altyapı gelişimini artırdığı Hint-Pasifik bölgesindeki ABD askeri varlığını genişletmeye odaklanan tasarıda ayrıca, Pasifik Caydırıcılık Girişimi için 2 milyar dolar yer alıyor.

Öte yandan, genişletilmiş gemi inşası için 33,5 milyar dolarlık yetkinin bir parçası olarak nükleer enerjili denizaltı ve üç güdümlü füze destroyeri savaş gemisi ile 92 savaş uçağının yapımına izin veren tasarı, çocuk bakımı için mali yardım sağlayan programlara fon sağlamayı ve ordu personelinin eşlerini iş fırsatlarıyla buluşturan pilot programı genişletmeyi taahhüt ediyor.

Askeri konut, okul ve çocuk bakım merkezlerinin inşası da tasarı kapsamında bulunuyor.

Tasarı, askeri teçhizat alımına ilişkin NDAA hükümlerine ek olarak ABD ordusunun yaşam kalitesini artırmaya odaklanıyor.

ABD'de tasarı, Kongrenin iki kanadında ayrı ayrı hazırlanıp kabul ediliyor. Daha sonra Senato ve Temsilciler Meclisi üyelerinden oluşan Konferans Komitesinde birleştiriliyor.

Demokratların çoğunlukta olduğu Senatoda, tasarıya ilişkin oylamanın gelecek haftanın sonunda yapılması bekleniyor.

Kaynak: AA

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