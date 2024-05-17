ABD Temsilciler Meclisinde Siyahi Vekile Yapılan Sataşma Tartışmayı Alevlendirdi - Son Dakika
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ABD Temsilciler Meclisinde Siyahi Vekile Yapılan Sataşma Tartışmayı Alevlendirdi

ABD Temsilciler Meclisinde Siyahi Vekile Yapılan Sataşma Tartışmayı Alevlendirdi

ABD Temsilciler Meclisi'nde yapılan bir oturumda, siyahi vekil Jasmine Crockett'a yapılan sataşma, ırkçılık tartışmasına yol açtı. Cumhuriyetçi vekil Marjorie Taylor Greene ile Demokrat vekil Alexandria Ocasio-Cortez arasındaki atışmalar, oturumun gündemini belirledi.

17.05.2024 21:19
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ABD Temsilciler Meclisinde yapılan bir oturuma, siyahi vekil Jasmine Crockett'a "herhalde takma kirpiklerin okumanı zorlaştırıyor" diyerek sataşan Cumhuriyetçi vekil Marjorie Taylor Greene ile Demokrat vekil Alexandria Ocasio-Cortez arasındaki "ırkçılık" tartışması damga vurdu.

Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu ABD Temsilciler Meclisinde perşembe gecesi geç saatlerde yapılan bir oturum, siyasi içeriğinden çok 3 kadın vekil arasındaki tartışmayla Amerikan medyasının gündeminde yer buldu.

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland'in Kongre'nin çalışmasını engellediği iddiasıyla Cumhuriyetçiler tarafından başlatılan soruşturmayla ilgili oturumda vekiller arasında tartışma çıktı.

Aşırı sağcı görüşleriyle bilinen Cumhuriyetçi Greene, oturumun bir yerinde, o esnada söz almış olan ve Garland'in bu soruşturmayla ilgisini sorgulayan Demokrat vekil Crockett'a "herhalde takma kirpiklerin okumanı zorlaştırıyor" sözleriyle sataşınca salon bir anda gerildi.

Greene'ye "ırkçılık" suçlaması

Greene'nin sözlerine sert tepki gösteren Crockett, bu sözlerin "ırkçı" olduğunu savunarak kendisinden özür dilenmesi gerektiğini söyledi.

Salonda bulunan diğer Demokrat vekillerden Ocasio-Cortez de Greene'ye dönerek, "Bu kabul edilemez ve iğrenç. Bir kişinin fiziksel görünümüne saldırmaya nasıl cüret edersin?" dedi ve salondaki atmosfer daha da gerildi.

Greene'nin sözlerini geri alması, bu sözlerin kayıtlardan çıkarılması ve Cumhuriyetçi ismin özür dilemesi gerektiğini savunan Ocasio-Cortez'in talebini değerlendiren komite üyeleri, Greene'nin sözlerinin düşürülmesine karar verdi. Bunun üzerine Greene sözlerini geri aldı ancak özür dilemeyeceğini ifade etti.

Sözlü atışmaların devamında Greene'nin Ocasio-Cortez'e, "Duyguların mı incindi?" diye seslenmesi üzerine Demokrat vekil, "Bebek gibisin, oyun oynamayı bırak!" diye karşılık verdi.

Greene ile Ocasio-Cortez arasında uzun süren karşılıklı atışmaları ve salondaki düzeni yönetmekte zorlanan oturum başkanı James Comer, birçok kez uyarıda bulunmak zorunda kaldı.

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD Temsilciler Meclisinde Siyahi Vekile Yapılan Sataşma Tartışmayı Alevlendirdi - Son Dakika

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