ABD Uçağı Irak'ta Düşürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD Uçağı Irak'ta Düşürüldü

13.03.2026 02:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran, Irak'ta ABD'ye ait bir uçağın düşürüldüğünü ve mürettebatın öldüğünü iddia etti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Irak'ın batısında ABD'ye ait yakıt ikmal uçağının düşürüldüğünü ve mürettebatının öldüğünü iddia etti.

Tesnim Haber Ajansının Devrim Muhafızları Ordusu'ndan aktardığı haberde, "Irak'ın batısındaki İran destekli grupların füzeleriyle ABD uçağının düşürüldüğü ve mürettebatının hayatını kaybettiği" ileri sürüldü.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD Hava Kuvvetlerine ait bir KC-135 yakıt ikmal uçağının Irak'ın batısında düştüğünü ve olayın dost hava sahasında meydana geldiğini açıklamıştı.

CENTCOM'dan yapılan yazılı açıklamada, olayın İran'a yönelik operasyon kapsamında gerçekleştiği, iki uçağın görevde olduğu ve kaza sonrası uçaklardan birinin kırıma uğradığı, diğerinin ise güvenli şekilde iniş yaptığı ifade edilmişti.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Savunma, Güncel, Irak, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD Uçağı Irak'ta Düşürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzlemeyenler pişman Dün gece Şampiyonlar Ligi’nde neler oldu neler İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler
Düşünmeden hareket etti, evlat katili oldu Düşünmeden hareket etti, evlat katili oldu
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım BAL’dan da düştü Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım BAL'dan da düştü
İran’daki savaş başka bir komşumuza sıçradı: Onlarca ölü var İran'daki savaş başka bir komşumuza sıçradı: Onlarca ölü var
SGK denetimde 650 bin emeklilik iptal edildi, sizin de olabilir SGK denetimde! 650 bin emeklilik iptal edildi, sizin de olabilir
650 kişiye büyük şok: Emeklilikleri iptal edildi, maaşları geri ödeyecekler 650 kişiye büyük şok: Emeklilikleri iptal edildi, maaşları geri ödeyecekler

00:55
Trump, İran’da bataklığa saplanıyor Yine uçakları düştü
Trump, İran'da bataklığa saplanıyor! Yine uçakları düştü
00:22
İran’ın, İsrail’in istihbarat merkezini vurduğu iddiası
İran'ın, İsrail'in istihbarat merkezini vurduğu iddiası
00:19
İspanyollarla dostluk rüzgarı Samsun, Atatürk ve Pedro Sanchez tezahüratlarıyla inledi
İspanyollarla dostluk rüzgarı! Samsun, Atatürk ve Pedro Sanchez tezahüratlarıyla inledi
00:14
İran, Erbil’de Peşmerge-Fransız askeri üssünü vurdu
İran, Erbil'de Peşmerge-Fransız askeri üssünü vurdu
23:37
Artan petrol fiyatları Rusya’nın işine yaradı
Artan petrol fiyatları Rusya'nın işine yaradı
22:59
Netanyahu gerçek niyetini itiraf etti, daha konuşmasını bitirmeden İran’dan füzeli yanıt geldi
Netanyahu gerçek niyetini itiraf etti, daha konuşmasını bitirmeden İran'dan füzeli yanıt geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 03:18:32. #7.12#
SON DAKİKA: ABD Uçağı Irak'ta Düşürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.