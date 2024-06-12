ABD, Ukrayna'nın Azov tugayına uyguladığı silah yasağını insan hakları ihlali bulunmaması nedeniyle kaldırdı - Son Dakika
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ABD, Ukrayna'nın Azov tugayına uyguladığı silah yasağını insan hakları ihlali bulunmaması nedeniyle kaldırdı

ABD, Ukrayna'nın Azov tugayına uyguladığı silah yasağını, yapılan incelemelerde insan hakları ihlalleri saptanmaması nedeniyle kaldırdığını bildirdi. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, tugayın herhangi bir insan hakları ihlali işlemediği belirtildi. Azov tugayı ise ABD'den silah ve askeri eğitim almanın hem askeri kapasitelerini güçlendireceğini hem de tugaydaki insanların sağlık ve yaşamlarını korumaya yardımcı olacağını ifade etti.

12.06.2024 12:53
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ABD, Ukrayna'nın Azov tugayına uyguladığı silah yasağını yaptığı incelemelerde insan hakları ihlalleri saptanmaması nedeniyle kaldırdığını bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığından adının açıklanmasını istemeyen bir sözcü, BBC'ye, Ukrayna'nın Azov tugayının insan hakları işleyip işlemediğine dair inceleme yapıldığını açıkladı.

Dışişleri sözcüsü, incelemelerin ardından tugayın "herhangi bir insan haklarına ihlali" işlediğine rastlanamadığını belirtti.

Sözcü, hükümetin bu incelemenin ardından tugayın ABD'den silah desteği almasını engelleyen yasağın kaldırıldığını söyledi.

Bu arada, Azov tugayından karara ilişkin yapılan açıklamada, "ABD'den silah ve askeri eğitim almak hem Azov'un askeri kapasitesini güçlendirecek hem de tugaydaki insanların sağlık ve yaşamlarını korumaya yardım edecek." ifadesi kullanıldı.

Gönüllü bir tugay olarak 2014'te kurulan Azov, daha sonrasında Ulusal Muhafızlar'a transfer edilmişti.

Birleşmiş Milletler'in (BM) 2016'da yayımladığı bir rapor, Azov tugayını Ukrayna'nın doğusunda "sivil mülkü yağmalama ve insanların yerinden edilmesine sebep olmakla" suçlamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD, Ukrayna'nın Azov tugayına uyguladığı silah yasağını insan hakları ihlali bulunmaması nedeniyle kaldırdı - Son Dakika

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