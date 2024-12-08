ABD, Ukrayna'ya 988 milyon dolarlık askeri yardım

Güncel

WASHINGTON, 8 Aralık (Xinhua) -- ABD, Ukrayna'ya Rusya'yla savaşta askeri kabiliyetlerini artırması amacıyla nispeten daha uzun vadede 988 milyon ABD doları değerinde silah sağlayacaklarını duyurdu.

ABD Savunma Bakanlığı'ndan cumartesi günü yapılan açıklamaya göre Ukrayna Güvenlik Yardım Girişimi çerçevesinde sağlanacak ek askeri yardım, Yüksek Hareket Yetenekli Topçu Roket Sistemi (HIMARS) için mühimmat, insansız hava araçları ile topçu sistemleri, tanklar ve zırhlı araçların bakımı, onarımı ve revizyonu için ekipman, bileşen ve yedek parçaları içeriyor.

Yardımın, Joe Biden yönetiminin Ukrayna'ya sağladığı 22. Ukrayna Güvenlik Yardım Girişimi paketi olduğu belirtildi.

Başkanlık yetkisi çerçevesinde doğrudan Pentagon'dan sağlanan silahların aksine Ukrayna Güvenlik Yardım Girişimi paketindeki silahlar genellikle ABD hükümeti tarafından yerli üreticilerle imzalanan ve bu nedenle teslimatı uzun süren sözleşmeler çerçevesinde tedarik ediliyor.