ABD, Ukrayna'ya acil askeri destek paketi gönderecek - Son Dakika
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ABD, Ukrayna'ya acil askeri destek paketi gönderecek

ABD yönetimi, Pentagon'un Ukrayna'ya ayırdığı bütçede fon kalmamasına rağmen Kiev'e 300 milyon dolarlık 'acil askeri destek' paketi göndereceğini açıkladı. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Ukrayna'ya yapacakları yeni yardımın detaylarını duyurdu. Sullivan, Ukrayna'nın elinde kullanacağı yeterli mühimmatı kalmadığını ve bu durumun toprak ve can kaybına neden olduğunu belirtti. ABD'nin Ukrayna'ya destek için ayırdığı bütçede fonun bittiği aralık ayından bu yana Kiev'e göndereceği ilk askeri yardım olacak.

12.03.2024 22:15
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ABD yönetimi, Pentagon'un Ukrayna'ya ayırdığı bütçede fon kalmamasına rağmen Kiev'e 300 milyon dolarlık "acil askeri destek" paketi göndereceğini açıkladı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna'ya yapacakları yeni yardımın detaylarını duyurdu.

Sullivan, Pentagon'un Ukrayna ile ilgili bütçesi bitmiş ve bu ülkeye destek için istenen 60 milyar dolarlık ilave yardımın henüz Kongreden geçmemiş olmasına rağmen Kiev'e acil yardım etmek zorunda olduklarını belirtti.

Sullivan, "Ukrayna'nın elinde kullanacağı yeterli mühimmatı kalmadı. Bu sahada toprak ve can kaybına neden oluyor. Ayrıca ABD ile NATO ittifakına da stratejik anlamda maliyet getiriyor." diye konuştu.

ABD'li danışman, Ukrayna'ya gönderecekleri 300 milyon dolarlık acil askeri desteğin sadece kısa bir süreliğine Ukrayna ordusuna yardımcı olacağını ancak uzun süre dayanmayacağını, dolayısıyla Kongrede bekleyen ilave bütçe tasarısının bir an önce geçmesi gerektiğini söyledi.

Söz konusu yeni destek paketi, ABD'nin Ukrayna'ya destek için ayırdığı bütçede fonun bittiği aralık ayından bu yana Kiev'e göndereceği ilk askeri yardım olacak.

Kaynak: AA

Ukrayna, Kiev, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD, Ukrayna'ya acil askeri destek paketi gönderecek - Son Dakika

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