ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan basın toplantısında konuştu Açıklaması

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Gazze'nin kuzey ve güneyinde kara operasyonları ve askeri operasyonların olduğu yüksek yoğunluklu bir aşamanın ortasında olduklarını belirterek, bir sonraki aşamanın Hamas liderliğini hedef alıp istihbarat odaklı operasyonlara dönüşeceğini savundu.

Sullivan, ziyaret kapsamında gittiği İsrail'in başkenti Tel Aviv'de açıklamalarda bulundu.

ABD'nin İsrail'in yanında olduğunu vurgulayarak sözlerine başlayan Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden'ın ifadelerine atıfta bulunarak "İsrail, kendisini Hamas'a karşı savunma hakkına sahip." dedi.

Hamas'ın "Holokost'tan bu zamana kadar Yahudi halkına yönelik en büyük katliamı gerçekleştiren bir terör örgütü" olduğunu savunan Sullivan, "Bugün Başkan Biden adına, İsrail'in Hamas'a karşı mücadelesinde destekleme kararlılığımızı vurgulamak için buradayım." diye konuştu.

Sullivan, dün, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldiğini hatırlatarak görüşmede bölgede yaşanan son gelişmelerin ve Hamas'ın İsrail'e bir daha tehdit oluşturmaması yönündeki ortak hedeflerin ele alındığını aktardı.

Bunun yanı sıra esir tutulan rehinelerin serbest bırakılması ve bölgeye insani yardımın ulaştırılması için Birleşmiş Milletler (BM), Mısır ve diğer ülkelerle istişarelerde bulunulduğunu aktaran Sullivan, Batı Şeria'da istikrarın sağlanması için Ramallah'ı ziyaret edeceğini belirtti.

Sullivan, Başkan Biden'ın İsrail'in güvenliği için, iki devletli bir çözümün garanti altına alınması için barışı koruma taahhüdünün sürdürülmeye devam edileceğini dile getirerek "İsrail halkı, entegre, dinamik ve istikrarlı bir bölgede komşuları arasında barış ve güvenlik içinde yaşamaya ihtiyaç duyuyor ve bunu hak ediyor, bunun için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Düşük yoğunluklu aşamaya geçiş

İsrail'in Gazze'ye saldırılarının yüksek yoğunluklu aşamadan düşük yoğunluklu aşamaya ne zaman geçeceğine ilişkin soruya yanıt veren Sullivan, "Gazze'nin hem kuzey yarısında hem de güney yarısında kara operasyonları ve askeri operasyonların olduğu yüksek yoğunluklu bir aşamanın ortasında" olduklarını söyledi.

"Bu savaşın, Hamas liderliğini hedef almaya ve istihbarat odaklı operasyonlara daha kesin yollarla odaklanan, Hamas'ın oluşturduğu süregelen tehditle başa çıkmayı sürdüren başka bir aşamasına geçiş olacak." ifadelerini kullanan Sullivan, bunun koşulları ve zamanlamasına ilişkin detayları İsrail'de yaptığı temaslarda görüştüğünü kaydetti.

Sullivan, İsrail'in planlarının özel olarak konuşulması gerektiğini, bu nedenle zaman çizelgesi hakkında konuşmayacağını vurguladı.

"(İsrail'in) Eğer gerçekten sivilleri korumak gibi bir niyet varsa çok daha hassas, daha küçük mühimmat kullanmaz mıydı?" sorusuna yanıt veren Sullivan, İsrail'in "Hamas'ı vuran hedefler ile masum sivillerin canına mal olabilecek hedefler arasında yaptığı ayrımı açık ve sürdürülebilir şekilde ortaya koyma niyetinde olduğunu" savundu.

Sullivan, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın sözlerine atıfta bulanarak "Bakan Golan'ın Hamas'a karşı mücadelenin aylarca süreceğini söylediğini duydum ve tabii ki buna katılıyoruz. Biz bunu en başından söyledik." dedi.

Çatışmaların gidişatına yönelik detay bilgi vermenin, sadece Hamas'ın işine yarayacağını ve bunu yapmak istemediğini aktaran Sullivan, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in, yakında bölgeye ziyarette bulunacağını kaydetti.

Sullivan, "Bizim bakış açımıza göre, bir yanda masum Filistin halkı ile Hamas arasında ayrım yapmak bir ahlaki soru ama sadece ahlaki değil çünkü masum insanların hayatları kutsal olmalı ve korunmalı." diyerek bunun, İsrail için de stratejik bir soru olduğunu söyledi.

Sullivan, "İsrail'in Gazze'yi işgal etmesinin mantıklı olduğuna ya da uzun vadede Gazze'yi yeniden işgal etmesinin doğru olduğuna inanmıyoruz." ifadesini kullandı.

Gazze'deki durumun diplomasiyle çözülebileceğine işaret etti

Tahliye edilen İsrail vatandaşlarının eninde sonunda evlerine dönebilmeleri ve bunu gerçek bir güvenlik duygusuyla yapılması gerektiğine inandığını belirten Sullivan, "Bu da sınırın diğer tarafından gelen tehditle başa çıkmak anlamına gelmektedir. Ancak bu tehdidin diplomasi yoluyla çözülebileceğine ve yeni bir savaş başlatılmasını gerektirmediğine de inanıyoruz. Bu sadece diplomasi değil, caydırıcılık da gerektiriyor çünkü Hizbullah'tan ve Lübnan topraklarından gelen tehditlere ve terörist faaliyetlere müsamaha göstermeyeceğimize dair net bir mesaj vermemiz gerekiyor." diye konuştu.

"İran'ın bu saldırıları durdurmak için bizzat adım atma sorumluluğu var"

Sullivan, "Meşru müdafaa hakkı şu anda Gazze'de gördüğümüz insani acının düzeyini haklı çıkarır mı?" sorusuna yanıtında, Hamas'ın sivillerin arasında saklandığını iddia ederek bunun, İsrail güçlerinin "terör hedefleri ile masum insanlar arasında ayrım yapacak şekilde hareket etme, sivilleri koruma ve can kaybını en aza indirmek için her türlü tedbiri alma sorumluluğunu azaltmadığını" dile getirdi.

Sullivan, Hamas'ın 100 rehineyi "çok kötü koşullar" altında tünellerde tuttuğunu ileri sürdü.

Husilerin saldırılarına ilişkin soruya yanıt veren Sullivan, ABD'nin "bu tehditle başa çıkmak için dünyanın her yerinden ortaklarıyla birlikte" çalıştığını, koalisyon kurduğunu söyledi.

Sullivan, bunun tüm uluslararası toplumu ilgilendirdiğinin altını çizerek "İran'ın bu saldırıları durdurmak için bizzat adım atma sorumluluğu var. Çünkü bu saldırılar, uluslararası hukuka, uluslararası barış ve güvenliğe yönelik temel bir tehdittir." değerlendirmesini yaptı.

Sullivan'ın, İsrail'de bir araya geldiği Başbakan Netanyahu'ya, Gazze'ye yönelik saldırılardaki "yoğun dönemin" haftalar içinde sona ermesi gerektiğini söylediği ileri sürülmüştü.

ABD'den yayın yapan "Axios" haber sitesinin ABD'li ve İsrailli iki yetkilinin açıklamalarına dayandırdığı haberine göre, Sullivan, Netanyahu ve İsrail'in savaş kabinesi üyeleriyle yaptığı toplantılarda Gazze'deki son durumu ve bölgedeki gidişatı görüşmüştü.

Haberde, Sullivan'ın İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılarda "yoğun dönemi aylar değil, haftalar içinde geride bırakması ve saldırıların yoğunluğunun daha düşük olduğu sonraki aşamaya geçmesi" gerektiğini söylediği öne sürülmüştü.

Kirby: "(İşgalin) Ne kadar sürmesi gerektiği konusunda İsraillilere şartlar dikte etmiyoruz"

Öte yandan, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sullivan'ın toplantılar sırasında "bir sonraki aşamanın neye benzeyeceğine dair zor sorular sorduğunu" ve Netanyahu'ya "düşük yoğunluklu operasyonlara geçişin yakın gelecekte gerçekleşmesi gerektiğini" söylediğini aktarmıştı.

Kirby, İsrail'e Gazze'deki işgalin ne kadar sürmesi gerektiği konusunda şartlar "dikte" etmediklerini ifade ederek "Bu tehdidi ortadan kaldırmak için ne kadar zamana ihtiyaçları olduğunu düşünüyorlarsa o kadar sürmeli ama hepimiz bunun mümkün olan en kısa sürede bitmesini istiyoruz." demişti.

İsrail'in Kanal 13 televizyonunun haberine göre, Sullivan ile bir araya gelen İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, "Hamas'ın tasfiyesinin birkaç aydan fazla süreceğini" ifade etmişti.