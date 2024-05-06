ABD'de Filistin'e destek gösterilerinde 2 bin 500 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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ABD'de Filistin'e destek gösterilerinde 2 bin 500 kişi gözaltına alındı

ABD\'de Filistin\'e destek gösterilerinde 2 bin 500 kişi gözaltına alındı

ABD genelinde üniversitelerde düzenlenen Filistin'e destek gösterilerinde, yaklaşık 2 bin 500 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Fox News, 18 Nisan'dan bu yana kampüslerdeki gösterilerde gözaltına alınanların sayısının yaklaşık 2 bin 500 olduğunu duyurdu. Ülke genelinde hafta sonu da müdahalelere rağmen gösteriler sürdü.

06.05.2024 09:29
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ABD genelinde üniversitelerde düzenlenen Filistin'e destek gösterilerinde, yaklaşık 2 bin 500 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Fox News, 18 Nisan'dan bu yana kampüslerdeki gösterilerde gözaltına alınanların sayısının yaklaşık 2 bin 500 olduğunu duyurdu.

ABD'de üniversitelerde gelecek hafta yapılması planlanan mezuniyet törenlerine rağmen Filistin'e destek gösterilerinin devam etmesi bekleniyor.

Ülke genelinde hafta sonu da müdahalelere rağmen gösteriler sürdü.

Chicago kentindeki DePaul Üniversitesi'nde dün Filistin'e destek veren öğrenciler ile karşıt görüşlü protestocular arasında gerginlik çıktı.

Charlottesville kentinde bulunan Virginia Üniversitesi'nde cumartesi günü düzenlenen gösteride 25 Filistin destekçisi gözaltına alındı.

Güney California Üniversitesi'nde (USC) ise dün Los Angeles Polis Departmanı (LAPD) polisi, Filistin'e destek veren öğrencileri uzaklaştırarak kampüsteki Gazze Dayanışma Kampı'nı kaldırmıştı.

Kaynak: AA

Filistin, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'de Filistin'e destek gösterilerinde 2 bin 500 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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