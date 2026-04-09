ABD-Vatikan Gerilimi: Pentagon'un Tehdidi ve Papa'nın ABD Ziyaretini İptali

ABD'nin İran savaşı politikası nedeniyle Vatikan'la sert bir gerilim yaşadığı iddia edildi. İddiaya göre Pentagon'un üst düzey ismi Elbridge Colby, Papa'nın Washington temsilcisi Kardinal Christophe Pierre'i bakanlığa çağırarak, Vatikan'ın savaş karşıtı tutumundan duyulan rahatsızlığı doğrudan iletti. Görüşmede ABD'nin küresel askeri gücüne vurgu yapıldığı, Papa'ya 'durduğu yeri iyi seçmesi' yönünde mesaj verildiği ve 14. yüzyıldaki Avignon Papalığı örneği üzerinden tarihsel bir hatırlatma yapıldığı öne sürüldü.

Bu temasın ardından Papa'nın bu yıl için planlanan ABD ziyaretini iptal etmesi, krizin boyutuna ilişkin tartışmaları büyüttü. Krizin temelinde Vatikan'ın, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik yürüttüğü savaşa karşı aldığı tavizsiz savaş karşıtı tutum yatıyor. Eski Beyaz Saray çalışanı Christopher Hale, skandalı yeni kaynaklarla doğrulayarak, Amerikan devletinin dini bir otoriteyi susturmak için askeri güç kartını oynadığını ve bunun Vatikan'da deprem etkisi yarattığını belirtti.

Pentagon'daki görüşmede diplomatik nezaket bir kenara bırakılarak, Kardinal azarlandı ve ABD'nin dünya gücü olduğu vurgulandı. 14. yüzyılda Avignon Papalığı dönemi hatırlatılarak, askeri güç gösterisi yapıldı ve bu Vatikan tarafından tehdit olarak algılandı. Papa XIV. Leo, bu tehdide sinirlenerek ABD ziyaretini iptal etti ve İran'daki savaşa karşı daha sert bir duruş sergiledi, Amerikalı Katoliklere Kongre'ye baskı yapma çağrısında bulundu.