ABD ve Katar, Gazze Şeridi'ndeki ateşkes çabalarını destekliyor - Son Dakika
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ABD ve Katar, Gazze Şeridi'ndeki ateşkes çabalarını destekliyor

ABD ve Katar, Gazze Şeridi\'ndeki ateşkes çabalarını destekliyor

ABD Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Gazze Şeridi'nde ateşkes için yapılan tüm çabaları desteklediklerini duyurdu. BAE'yi ziyaret eden Katar Emiri Şeyh Temim, Bin Zayid ile bir araya geldi. İki lider, ABD Başkanı Joe Biden'ın Gazze Şeridi'ndeki krize ilişkin tekliflerini de görüştü.

02.06.2024 15:57
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ABD Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Gazze Şeridi'nde ateşkes için yapılan tüm çabaları desteklediklerini duyurdu.

BAE'yi ziyaret eden Katar Emiri Şeyh Temim, Bin Zayid ile bir araya geldi.

Katar Emirlik Divanından yapılan açıklamada, görüşmede iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkilerinin güçlendirilmesi imkanlarının yanı sıra, Gazze Şeridi ve Filistin genelindeki gelişmelerin ele alındığı kaydedildi.

Açıklamada, "İki ülke, Gazze Şeridi'ndeki ateşkes çabalarını ve bölgenin güvenlik ve istikrarını koruyan iki devletli çözüme dayalı kapsamlı ve kalıcı bir barışa ulaşılmasını destekliyor." ifadelerine yer verildi.

BAE haber ajansı WAM'a göre de iki lider, ABD Başkanı Joe Biden'ın Gazze Şeridi'ndeki krize ilişkin perşembe günü sunduğu tekliflere ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

BAE ve Katar'ın, "bölgedeki gerilimi durdurmak, tüm sivillerin hayatlarını korumak, Gazze Şeridi'ndeki acıları sonlandırmak ve adil bir barış için açık bir siyasi ufka doğru ilerlemek hedefli" tüm ciddi girişimleri ve çabaları destekledikleri kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD ve Katar, Gazze Şeridi'ndeki ateşkes çabalarını destekliyor - Son Dakika

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