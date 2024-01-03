ABD ve Filipinler, Güney Çin Denizi\'nde ikinci ortak devriye etkinliğini başlattı

ABD ve Filipinler, Güney Çin Denizi'nde 2 gün sürecek ikinci ortak devriye etkinliğini başlattı.

Filipinler Haber Ajansının haberine göre, Filipinler Silahlı Kuvvetleri (AFP) Halkla İlişkiler Ofisi Müdürü Albay Xerxes Trinidad, AFP ve ABD Hint-Pasifik Komutanlığının (USINDOPACOM) 2 gün sürecek etkinliğinde, iletişim kanalları denemeleri, ortak devriye etkinlikleri, sabit kanat uçuş operasyonları gibi çeşitli faaliyetlerin gerçekleştirilmesinin planlandığını belirtti.

AFP'nin etkinlikte 4 Filipin Deniz Kuvvetleri aracı, arama kurtarma helikopteri ve antidenizaltı helikopterini kullandığını aktaran Trinidad, ABD'nin de 4 Deniz Kuvvetleri aracı, hızlı savaş gemisi, iki destroyer gemisi ve çeşitli hava araçlarıyla devriyede yer aldığını kaydetti.

Filipinler Genelkurmay Başkanı General Romeo Brawner, etkinliğin iki ülke arasındaki işbirliğini ve AFP'nin savunma teknolojilerinin gelişimini gösterdiğini ifade etti.

Filipinler ve ABD arasında düzenlenen ilk ortak devriye etkinliği, 21-23 Kasım 2023'te düzenlenmişti.