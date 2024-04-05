ABD ve Finlandiya, bilgi manipülasyonuyla mücadelede işbirliğini genişletmek için mutabakat zaptı imzaladı - Son Dakika
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ABD ve Finlandiya, bilgi manipülasyonuyla mücadelede işbirliğini genişletmek için mutabakat zaptı imzaladı

ABD ve Finlandiya, yabancı devletlerin bilgi manipülasyonuyla mücadele konusunda işbirliğini güçlendirmek amacıyla mutabakat zaptı imzaladı. İki ülke, dezenformasyon ve propagandayı içeren bilgi manipülasyonunun demokratik toplumlara yönelik bir tehdit olduğunun bilincinde olarak, bilgi paylaşımını genişletecek ve en iyi uygulamaları paylaşarak buna karşı koymayı hedefleyecek. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından oluşturulan beş temel eylem alanı doğrultusunda politikalarını uyumlu hale getirecek olan ABD ve Finlandiya, açık, gerçeklere dayalı ve dirençli bir küresel bilgi ortamını korumak için bir araya gelen benzer düşüncelere sahip ülkelerin oluşturduğu genişleyen bir koalisyonu temsil ediyor.

05.04.2024 11:33  Güncelleme: 11:37
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ABD ile Finlandiya, yabancı devletlerin bilgi manipülasyonuyla mücadele konusundaki işbirliğini genişletmek için mutabakat zaptı imzaladı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen'in, yabancı devletlerin bilgi manipülasyonuyla mücadele konusunda iki ülkenin işbirliğini güçlendirme amacıyla mutabakat zaptı imzaladığı belirtildi.

"Dezenformasyon ve propagandayı da içeren yabancı devletlerin bilgi manipülasyonu, ülkeler içinde ve arasında anlaşmazlıklar oluşturup bunlardan faydalanabilen, seçim bütünlüğünü tehlikeye atabilen ve halkın hükümete güvenini zayıflatabilen ulus ötesi bir güvenlik tehdididir." ifadesi kullanılan açıklamada, bunun bütün demokratik toplumlara yönelik bir tehdit olduğunun bilincindeki ABD ve Finlandiya'nın, yabancı dezenformasyon hakkındaki bilgi paylaşımını genişleteceği ve buna karşı koymak için en iyi uygulamaları paylaşacağı aktarıldı.

Açıklamada, iki ülkenin ABD Dışişleri Bakanlığının Yabancı Enformasyon Manipülasyonuyla Mücadele Çerçevesinde oluşturulan beş temel eylem alanı doğrultusunda politikalarını uyumlu hale getireceği ifade edildi.

Mutabakat zaptının, Finlandiya'nın NATO'ya katılımının ilk yıl dönümünde imzalandığı anımsatılan açıklamada, "Bu mutabakat zaptı; açık, gerçeklere dayalı ve dirençli bir küresel bilgi ortamını korumak için bir araya gelen benzer düşüncelere sahip ülkelerin oluşturduğu genişleyen koalisyonu temsil ediyor." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

Dezenformasyon, Finlandiya, Güvenlik, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD ve Finlandiya, bilgi manipülasyonuyla mücadelede işbirliğini genişletmek için mutabakat zaptı imzaladı - Son Dakika

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