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ABD ve Güney Kore, ortak nükleer stratejiyi tamamlamak için anlaştı - Son Dakika
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ABD ve Güney Kore, ortak nükleer stratejiyi tamamlamak için anlaştı

Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Kim Tae-hyo, ABD ile ortak nükleer stratejinin planlanması ve uygulanmasına ilişkin ilkelerin 2024'ün ortasına kadar tamamlanması konusunda mutabakata varıldığını duyurdu. İlkeler, hassas nükleer istihbaratın paylaşılmasını ve liderler düzeyinde gerçek zamanlı iletişim kanalının oluşturulmasını içerecek.

ABD ve Güney Kore, ortak nükleer stratejiyi tamamlamak için anlaştı
16.12.2023 - 15:37,
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Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Kim Tae-hyo, ABD ile ortak nükleer stratejinin planlanması ve uygulanmasına ilişkin ilkelerin 2024'ün ortasına kadar tamamlanması konusunda mutabakata varıldığını duyurdu.

Yonhap'ın haberine göre, Kim ve ABD Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC) İstihbarat ve Savunma Politikası Koordinatörü Maher Bitar, Kuzey'in nükleer faaliyetlerine karşı birlikte hareket etmek için kurulan Nükleer Danışma Grubu'nun (NCG) toplantısı vesilesiyle ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) bir araya geldi.

Toplantının ardından açıklamada bulunan Kim, "(ABD ve Güney Kore) ortak nükleer stratejinin planlanması ve uygulanmasına ilişkin ilkelerin önümüzdeki yılın ortasına kadar tamamlanması konusunda anlaştı." ifadesini kullandı.

İlkelerin hassas nükleer istihbaratın paylaşılmasını kapsayacağını belirten Kim, uygulama kapsamında liderler düzeyinde gerçek zamanlı iletişim kanalına da yer verileceğinin altını çizdi.

Kim, bu çerçevede ayrıca Kuzey Kore'nin nükleer saldırısı durumunda "ivedi, ezici ve kararlı bir karşılık" verilebileceğini kaydetti.

Kaynak: AA
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