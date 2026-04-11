ABD-İran Görüşmeleri İslamabad'da Başladı, Kırmızı Çizgiler ve Belirsizlikler Gündemde

11.04.2026 16:09
ABD ve İran, iki haftalık ateşkesin ardından Pakistan'ın İslamabad kentinde dolaylı görüşmelere başladı. Görüşmelerde İran'ın kırmızı çizgileri, Hürmüz Boğazı'nın kullanımı ve dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması gibi konular ele alınıyor.

ABD ile İran arasında sağlanan iki haftalık ateşkesin ardından gözler bugün Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapılan dolaylı görüşmelere çevrildi. İran savaşının sona erdirilmesini hedefleyen müzakereler öncesinde Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance başkanlığındaki ABD heyeti ve İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf başkanlığındaki İran heyetleri ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

ABD heyetine Başkan Yardımcısı JD Vance başkanlık ederken, İran heyeti dün akşam İslamabad'a ulaştı ve Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin de yer aldığı 70 kişilik bir ekip oluşturdu. İran devlet televizyonu, İran heyetinin Pakistan Başbakanı Şerif ile yaptığı görüşmede kırmızı çizgilerin iletildiğini aktardı; bunlar arasında Hürmüz Boğazı'nın kullanımı, tazminat ödenmesi, İran'a ait donmuş varlıkların serbest bırakılması ve ateşkesin tüm bölgeyi kapsaması yer alıyor.

Pakistan Dışişleri Bakanı Dar, heyetlerin İslamabad'a gelmesi sonrasında yaptığı açıklamada, ABD ve İran'ın 'yapıcı bir şekilde' görüşmelere katılacağını umduğunu belirtti ve Pakistan'ın taraflara desteğe hazır olduğunu tekrarladı. Ancak, görüşmelerin başarıya ulaşıp ulaşmayacağı belirsizliğini koruyor; İran Dışişleri Bakanı Arakçi, müzakereler başlamadan önce İran'ın ön şartlarının kabul edilmesi gerektiğini vurguladı.

Kilit konulardan biri olan İran'a ait dondurulmuş varlıkların serbest bırakılmasına ilişkin ABD ve İran tarafından farklı açıklamalar geldi. Reuters'ın haberine göre, İranlı bir kaynak ABD'nin bu talebi kabul ettiğini belirtirken, ABD hükümetinden bir kaynak bu iddiayı yalanladı. Ayrıca, Lübnan'ın da görüşmelerde gündeme gelecek kritik konular arasında yer alacağı tahmin ediliyor; İran ateşkesin Lübnan'ı da kapsadığını savunurken, İsrail ve ABD bunu reddediyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Hürmüz Boğazı, Dış Politika, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Pakistan, Güncel, İran, Son Dakika

