İslamabad'da ABD-İran-Pakistan Üçlü Görüşmelerine Ara Verildi

ABD ve İran heyetleri, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da kalıcı bir ateşkes zemini aramak üzere Pakistan arabuluculuğunda bir araya geldi. İki haftalık geçici ateşkesin ardından başlayan görüşmelerde, Hürmüz Boğazı'nın trafiğe açılması ve ekonomik yaptırımların esnetilmesi gibi kritik başlıklar ele alınıyor.

Görüşmelerin gidişatına dair belirsizlik sürerken, müzakerelere beklenmedik bir ara verildi. Tarafların detaylar üzerindeki pazarlıkları nedeniyle sürecin bir gün daha uzayabileceği belirtildi. Diplomatik kaynaklar, bu ek sürenin kalıcı bir barış anlaşmasına varılması ihtimalini canlı tuttuğunu ifade ederken, bölgedeki gergin bekleyiş sürüyor.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Pakistanlı yetkililerle yapılan temaslara ilişkin, İran'ın değerlendirmeleri, görüşleri ve taleplerinin 10 maddelik öneri paketi çerçevesinde Pakistan tarafına iletildiğini açıkladı. Bugünkü görüşmelerde ABD tarafını Başkan Yardımcısı JD Vance liderliğindeki heyet temsil ederken, İran tarafına Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf liderlik ediyor.

İki heyet de resmi görüşme öncesinde Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile ayrı ayrı bir araya geldi. İran devlet televizyonuna göre, Tahran yönetiminin 'kırmızı çizgileri' Pakistan Başbakanı'na iletildi. Buna göre İran'ın öncelikleri arasında Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrol, savaş tazminatlarının ödenmesi, dondurulmuş İran varlıklarının serbest bırakılması ve bölge genelinde kapsamlı bir ateşkes yer alıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, nihai müzakerelerin İslamabad'da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.