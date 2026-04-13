ABD ve İran yeniden masaya oturabilir! Türkiye detayı çarpıcı

Pakistan’ın başkenti İslamabad’da yapılan ilk tur görüşmelerden sonuç çıkmaması üzerine gerilim tırmandı. ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda abluka kararı, savaş endişesini iyice artırırken, umut verici bir iddia gündeme geldi.

TÜRKİYE BİR KEZ DAHA DEVREDE, ABD VE İRAN GÖRÜŞEBİLİR

ABD ve İran’ın ateşkes süresi dolmadan önce yeniden bir araya gelme kararı aldığı iddia edildi. CNN’in haberine göre, Türkiye’nin yürüttüğü yoğun diplomatik temaslar bu kararda etkili oldu. Tarafların perşembe günü gerçekleşmesi beklenen ikinci tur görüşmeler için İslamabad veya Cenevre seçeneklerini değerlendirdiği bildirildi.

Kritik zirve öncesinde Türkiye, bölgedeki gerilimi düşürmek amacıyla arabuluculuk faaliyetlerini sürdürüyor. Ateşkesin sona ermesine sayılı günler kala yapılacak bu görüşme, bölgedeki askeri hareketliliğin durması açısından son şans olarak görülüyor. Diplomatik kaynaklar, perşembe günü yapılacak toplantının kalıcı bir barış zemini oluşturup oluşturmayacağına odaklanmış durumda.

MÜZAKEREDEN SONUÇ ÇIKMAMIŞTI

Washington ve Tahran yönetimleri, Pakistan aracılığıyla İslamabad'da müzakereler yürütmüştü.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da İran ile yapılan doğrudan müzakerelerin "bir anlaşmaya varılamadan" sona erdiğini açıklamıştı.

İran medyasında, İslamabad'daki Tahran-Washington görüşmelerinde ortak çerçeveye ve anlaşmaya varılamamasının nedeninin ABD'nin aşırı talepleri olduğu öne sürülmüştü.