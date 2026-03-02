ABD ve İsrail'den İran'a Saldırılar, Demokratlar Eleştiriyor - Son Dakika
ABD ve İsrail'den İran'a Saldırılar, Demokratlar Eleştiriyor

02.03.2026 10:50
İran'a yönelik ABD ve İsrail saldırıları, Demokratların Trump yönetimine sert eleştirilerde bulunmasına yol açtı.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları, Demokratların Başkan Donald Trump yönetimine yönelik sert eleştirilerini de beraberinde getirdi.

New York Times gazetesinin haberine göre, İsrail ve ABD'nin İran'a saldırıları Demokratların eleştirilerine yol açtı.

Demokrat Temsilci Eric Swalwell, İran'a yönelik saldırıları "değerlerimizle bağdaşmıyor" diyerek eleştirirken, Senatör Mark Kelly, Trump yönetimini, bir sonraki adımı düşünmeden fevri hareket etmekle suçladı.

California Valisi Gavin Newsom ve Pensilvanya eyaletinin Demokrat Valisi Josh Shapiro ise Trump'ın yaklaşımının ABD'lileri tehlikeye attığını ve ülkenin ulusal güvenlik çıkarlarını zedelediğini savundu.

Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Ro Khanna ve Demokrat Kongre Üyesi Alexandria Ocasio-Cortez, diplomatik seçeneklerin göz ardı edildiğini belirtti. Trump'ın kararlarını "bilinçli saldırganlık" olarak nitelendiren ikili, barışçıl çözüm yollarının kasıtlı olarak terk edildiğini savundu.

Connecticut'ın Demokrat Senatörü Chris Murphy de İran'a saldırıları "felaket" ve "yasa dışı" olarak nitelendirerek, Trump'ın "ülkeyi bataklığa sürüklediğini" değerlendirmesinde bulundu.

Demokrat Senatör Ruben Gallego, Trump yönetimini insanların hayatını riske atmakla suçladı.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin yaralandığını duyurdu.

Kaynak: AA

