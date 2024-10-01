ABD ve İsrail'den İran Tehdidine Karşı İşbirliği

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NEW ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail'e karşı İran tehdidini değerlendirmek üzere bugün İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile telefon görüşmesi yaptı.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan açıklamaya göre, Austin, görüşmede İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'a İran tehdidine karşılık son günlerde ABD'nin kuvvet hazırlığını artırdığını ve bölgede önemli askeri kapasiteyi sürdürmeye devam ettiğini söyledi.

Açıklamaya göre, ABD'nin İran ve İran destekli gruplardan gelen tehditler karşısında ABD personelini, müttefiklerini ve ortaklarını savunmak için iyi bir konumda olduğunu belirten Austin, Gallant'a herhangi bir aktörün bölgedeki gerginlikleri istismar etmesini veya çatışmayı genişletmesini engellemeye kararlı olduğunu açıkça belirtti.

İki bakanın, İran'ın İsrail'e doğrudan saldırmasının İran için ağır sonuçları olacağını değerlendirdiği ifade edildi.