ABD ve İsrail'in Hürmüzgan Saldırısı: 5 Ölü

ABD ile İsrail'in, İran'ın güneyinde yer alan Hürmüzgan eyaletindeki Benderpol İskelesi'ne düzenledikleri saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Mehr Haber Ajansı, Hürmüzgan Valiliğinin yazılı açıklamasını yayımladı.

Açıklamada, ABD ile İsrail'in bu sabaha karşı Hürmüzgan eyaletinde bulunan Benderpol İskelesi'ne düzenledikleri saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı belirtildi.

İskeledeki 2 tekne ile çevredeki araçların hasar gördüğü, olay yerine itfaiye ekiplerinin sevk edildiği ve yaralıların hastanelere kaldırıldığı kaydedildi.