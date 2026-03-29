ABD ve İsrail'in Hürmüzgan Saldırısı: 5 Ölü

29.03.2026 08:20
Hürmüzgan'da Benderpol İskelesi'ne düzenlenen saldırıda 5 kişi yaşamını yitirdi, 4 yaralı var.

ABD ile İsrail'in, İran'ın güneyinde yer alan Hürmüzgan eyaletindeki Benderpol İskelesi'ne düzenledikleri saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Mehr Haber Ajansı, Hürmüzgan Valiliğinin yazılı açıklamasını yayımladı.

Açıklamada, ABD ile İsrail'in bu sabaha karşı Hürmüzgan eyaletinde bulunan Benderpol İskelesi'ne düzenledikleri saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı belirtildi.

İskeledeki 2 tekne ile çevredeki araçların hasar gördüğü, olay yerine itfaiye ekiplerinin sevk edildiği ve yaralıların hastanelere kaldırıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Antalya’da cezaevi personelini taşıyan servis devrildi: 16 infaz koruma memuru yaralandı Antalya'da cezaevi personelini taşıyan servis devrildi: 16 infaz koruma memuru yaralandı
İran’dan İsrail’e peş peşe füze saldırıları İran'dan İsrail'e peş peşe füze saldırıları
İran’a karşı savaşa katılanlara uyarı: Doğrudan müdahale ederiz İran’a karşı savaşa katılanlara uyarı: Doğrudan müdahale ederiz
Boş kalan kadrolara ek öğretmen ataması: Başvurular bugün başlıyor Boş kalan kadrolara ek öğretmen ataması: Başvurular bugün başlıyor
İran ABD askerlerini uyarmıştı Dediğini yaptı İran ABD askerlerini uyarmıştı! Dediğini yaptı
Ukrayna’da 4 yıl aradan sonra kapılarını açan hamburgerci izdiham yarattı Ukrayna'da 4 yıl aradan sonra kapılarını açan hamburgerci izdiham yarattı

08:20
Kim’den ABD’yi tedirgin eden hamle
Kim'den ABD'yi tedirgin eden hamle
07:58
Parkta güpegündüz infial yaratan görüntü
Parkta güpegündüz infial yaratan görüntü
07:37
İsrail’in İran planını Türkiye çökertti Erdoğan’dan Trump’a “Vururuz“ resti
İsrail'in İran planını Türkiye çökertti! Erdoğan'dan Trump'a "Vururuz" resti
07:22
Zelenski’den gündem yaratacak iddia Listede İncirlik de var
Zelenski'den gündem yaratacak iddia! Listede İncirlik de var
06:44
İran, 20 Pakistan gemisinin Hürmüz Boğazı’ndan geçişine izin verdi
İran, 20 Pakistan gemisinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verdi
06:25
ABD’de milyonlar, Trump’a karşı “Krallara Hayır“ protestosu düzenledi
ABD'de milyonlar, Trump'a karşı "Krallara Hayır" protestosu düzenledi
