ABD ve İsrail Iran'a Karşı Koordineli Savunma Değerlendirmesi

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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant, yaptıkları telefon görüşmesinde İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırısını değerlendirdi.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan açıklamada, Austin ile Gallant'ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ifade edildi.

Açıklamaya göre, İran'ın İsrail'e füze saldırısının ele alındığı görüşmede Austin, ABD'nin, İran karşısında İsrail'e desteğini yineledi.

İran'ın saldırılarına karşı "koordine şekilde savunma" yapılması konusunda memnuniyetini ifade eden Austin, ayrıca Tel Aviv yakınlarındaki Yafa kentinde düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e onlarca balistik füzeyle saldırı başlattığını duyurmuştu. Füzelerin fırlatılmasının ardından başta Tel Aviv olmak üzere ülke genelinde sirenler çalmıştı.