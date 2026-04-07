ABD ve İsrail, İran'da Demiryolu Köprüsüne Saldırdı

ABD ve İsrail'in, İran'ın Zencan kenti yakınlarındaki demiryolu köprülerinden birine saldırı düzenlediği bildirildi.
İran devlet televizyonunun Zencan Valiliğinin açıklamasına dayandırdığı haberde, "Tahran'dan 335 kilometre uzaklıkta, Zencan ile Miyane arasında bulunan Aminabad'daki demiryolu köprüsüne saldırı düzenlendi." ifadelerine yer verildi.
Saldırı sonrasında demiryolu hattında hasar oluştuğu belirtildi.
ABD-İsrail'in Kum kenti yakınlarını da hedef aldığı belirtildi.
ABD ve İsrail, İran'da sivil altyapıyı da hedef alan saldırılara devam ederken İsrail ordusu, İran'daki demiryolu altyapısını hedef alacağını duyurmuştu.
