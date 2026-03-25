ABD ve İsrail, İranlı iki ismi suikast listesinden çıkardı

İsrail ve ABD’nin, İran’ın üst düzey isimlerine yönelik suikast operasyonlarının ardından sürpriz bir adım attığı öne sürüldü.

"GALİBAF VE LARİCANİ SUİKAST LİSTESİNDEN ÇIKARILDI" İDDİASI

ABD basınından Wall Street Journal'da yer alan habere göre, daha önce Ali Hamaney ve Ali Laricani gibi isimlerin öldürüldüğü sürecin aksine, İran Meclis Başkanı Muhammed Galibaf ve Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi geçici olarak hedef listesinden çıkarıldı. Kararın, bölgedeki gerilimi düşürmek amacıyla yürütülen gizli diplomatik temaslar sırasında gelmesi dikkat çekti.

İDDİA, ABD-İRAN GÖRÜŞÜRKEN GELDİ

Söz konusu iddiaya göre, her iki isim için yaklaşık beş günlük bir "güvenlik penceresi" açıldı. Uzmanlar, bu hamlenin İran yönetimiyle doğrudan müzakere kanallarını açık tutmak için yapıldığını belirtiyor. Lider kadrosunun büyük darbe aldığı bir dönemde, Galibaf ve Arakçi’nin muhatap alınması, olası bir ateşkes veya yeni düzen görüşmeleri için kritik bir aşama olarak değerlendiriliyor.