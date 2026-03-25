ABD ve İsrail, İranlı iki ismi suikast listesinden çıkardı
ABD ve İsrail, İranlı iki ismi suikast listesinden çıkardı
25.03.2026 23:09
Savaşın başından bu yana başta dini lider Ali Hamaney ve Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani olmak üzere çok sayıda İranlı üst düzey ismi suikastle öldüren İsrail ve ABD'den dikkat çeken bir karar geldi. ABD basını, İran Meclis Başkanı Muhammed Galibaf ile Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin dört veya beş günlüğüne geçici olarak hedef listelerinden çıkarıldığını öne sürdü. İddianın, ABD ve İran arasında görüşmelerin yapıldığı bir dönemde gelmesi dikkat çekti.

"GALİBAF VE LARİCANİ SUİKAST LİSTESİNDEN ÇIKARILDI" İDDİASI

ABD basınından Wall Street Journal'da yer alan habere göre, daha önce Ali Hamaney ve Ali Laricani gibi isimlerin öldürüldüğü sürecin aksine, İran Meclis Başkanı Muhammed Galibaf ve Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi geçici olarak hedef listesinden çıkarıldı. Kararın, bölgedeki gerilimi düşürmek amacıyla yürütülen gizli diplomatik temaslar sırasında gelmesi dikkat çekti.

İDDİA, ABD-İRAN GÖRÜŞÜRKEN GELDİ

Söz konusu iddiaya göre, her iki isim için yaklaşık beş günlük bir "güvenlik penceresi" açıldı. Uzmanlar, bu hamlenin İran yönetimiyle doğrudan müzakere kanallarını açık tutmak için yapıldığını belirtiyor. Lider kadrosunun büyük darbe aldığı bir dönemde, Galibaf ve Arakçi’nin muhatap alınması, olası bir ateşkes veya yeni düzen görüşmeleri için kritik bir aşama olarak değerlendiriliyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Şeyhedebali Şeyhedebali:
    Soldaki Cahap lilere benziyor 0 3 Yanıtla
  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    Savastan sonra Iran Israil ile dost olacak buraya yaziyorum 0 2 Yanıtla
  • Burhan Asker Burhan Asker:
    senin atacağın başlığa ben emi 0 0 Yanıtla
  • Bence Olumlu Bence Olumlu:
    GALİBAF VE (LARİCANİ )SUİKAST LİSTESİNDEN ÇIKARILDI" İDDİASI Adam şehit olalı 10 gün oldu son dakika ama sende haklısın şehitler ölmez 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2026 00:19:38.
